Il Prefetto di Avellino lancia l’Osservatorio sullo stato della provincia

Ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presentato una nuova iniziativa finalizzata a conoscere da vicino la situazione del territorio provinciale attraverso un progetto innovativo: l’Osservatorio sullo stato della provincia.

Un’attività inedita che prevede un vero e proprio “viaggio” all’interno dell’Irpinia, articolata in aree omogenee composte da un massimo di cinque o sei Comuni. L’obiettivo è quello di favorire un dialogo diretto e costruttivo con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali, le associazioni e, soprattutto, con i cittadini.

Si tratta, dunque, di un dialogo aperto per comprendere criticità e priorità, con incontri che si terranno in ciascuna area, coinvolgendo gli attori rilevanti del territorio per un confronto sui principali temi di interesse, quali la sicurezza, le problematiche sociali e altre questioni specifiche che caratterizzano ogni comunità.

“Questo progetto – ha dichiarato il Prefetto- non ha un taglio esclusivamente dedicato alla sicurezza, ma mira a esplorare le priorità e le esigenze del territorio, individuando soluzioni pratiche e concrete. Il mio obiettivo è di portare lo Stato vicino ai cittadini, per dimostrare che non è distante né avulso dalla realtà locale,”

Il percorso dell’Osservatorio inizierà domani pomeriggio, alle ore 16.30, presso la Casa della Cultura di Aquilonia, coinvolgendo anche i Comuni di Andretta, Bisaccia, Cairano, Calitri, Lacedonia e Monteverde.

Alla conclusione di questo viaggio, saranno raccolte le tematiche comuni alle varie aree, così come le problematiche specifiche di ciascun territorio. Per queste ultime, saranno messi in campo interventi mirati e, laddove necessario, verrà rafforzata la collaborazione con il governo centrale, al fine di individuare risposte concrete e adeguate.

“Questo percorso mi entusiasma particolarmente – ha concluso il Prefetto- perché mi permette di conoscere direttamente il territorio e di costruire un rapporto di fiducia tra lo Stato e la comunità locale. Credo fermamente che il messaggio dello Stato vicino e attento alle esigenze del territorio sarà chiaro e condiviso,”

La Prefettura invita i cittadini a partecipare attivamente a questi incontri, perché solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e comunità è possibile costruire un futuro migliore per la provincia.