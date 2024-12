Nel recupero della tredicesima giornata del campioato di Serie A2 OldWildWest Avellino viola la Baltur Arena di Cento con il punteggio di 68-73. Un match equilibrato in cui gli irpini hanno sofferto nella prima parte di gara, anche per via delle eccellenti percentuali di Cento, per poi cambiare passo nel terzo periodo concedendo solo 8 punti agli avversari. Nell’ultimo quarto di gioco c’è stato il ritorno in gara dei padroni di casa, ma con una notevole attitudine mentale la squadra di Crotti è riuscita a riprendere il filo del discorso ed a portare a casa il match. Una vittoria di squadra, che ha visto protagonisti Lewis e Bortolin autori rispettivamente di 14 e 15 rimbalzi e 17 rimbalzi in due.

LA GARA

L’avvio di gara è scoppiettante, con le due squadre subito calde. A spinere il piede sull’acceleratore è Avellino. Pronti via i biancoverdi si portano sul + 6 (2-8) con il canestro di Lewis e le triple di Earlington e Mussini. La squadra di casa con una magia sullo scadere dell’azione di Berdini e la giocata di Davis ed i rimbalzi offensivi, che sono conquistati dai biancorossi, che si ritrovano un Benvenuti in formato extralusso dalla lunga distanza. Il 12-10 della Sella è firmato proprio da Benvenuti, che si spinge sul + 8 (22-14) con la tripla di Berdini ed il primo canestro di Tamani. Avellino non riesce a ricucire lo strappo, perchè Devoe si mette in partita con 5 punti di fila e permette ai padroni di casa di chiudere avanti 28-22 i primi 10 minuti grazie anche al 5/11 dalla lunga distanza.

In apertura di secondo quarto Cento mantiene i giri del motore ed allunga sul 32-22. Il primo canestro del secondo periodo Avellino lo segna dopo 3 minuti, a stappare il tappo è Chinellato. A guidare il ritmo dell’incontro è la compagine biancorossa, ma gli irpini con pazienza riescono a rosicchiare punti e riportarsi a contatto e con Chinellato si impatta sul 34-34. Avellino completa la rimonta con la tripla di Mussini si porta sul 41-40. Un vantaggio che dura poco con Davis che riporta Cento sul 44-41. L’ultimo tiro è di Avellino che trova punti con capitan Verazzo e chiudendo il primo tempo 44-43.

Ritornati dagli spogliatoi il match continua ad essere equlibrato e punto. Avellino è trascinata da un eccellente Lewis, che segna sei punti di fila. All’ala americana si aggiungono Mussini ed Earlington che portano gli irpini sul +4 (48-52). Gli irpini stringono le maglie in difesa ed in attacco trovano fiducia, fluidità e punti allungando sul + 7 (50-57) e costringendo al time-out Di Paoloantonio.



L’ultimo periodo si apre con Avellino avanti di 7 (52-59). Il primo canestro del quarto è realizzato da Benevenuti, in un momento in cui offensivamente i biancoverdi pasticciano nella metà campo offensiva facendosi prendere da una eccessiva frenesia. Cento, con l’aiuto della zona, ritrova fiducia e con un 9-2 di parziale ritrova la parità 61-61. A togliere le castagne dal fuoco in attacco è Jurkatamm, che sul più bello è costretto ad uscire per raggiunto limite di falli. Cinque punti di fila di Bortolin consentono agli irpin di portarsi sul +5 (66-71) ed arrivare al traguardo della vittoria.

A fine gara così coach Crotti: “Sapevamo sarebbe stata dura, dopo i primi due quarti siamo riusciti a tenere Cento a 24 punti, questa la chiave del match”

Parziali: 28-22; 16-21; 8-14; 16-14

Arbitri: Gian Lorenzo Miniati, Luca Bartolini, Luca Rezzoagli

Sella Cento: Benvenuti 21, Tanfoglio 2, Davoe 18, Nobile 4, Davis 13, Berdini 8, Alessandrini, Moretti, Tamani 2, Ramponi, Delfino n.e.

All. Emanuele Di Paoloantonio

Avellino Basket: Lewis 14, Jurkatamm 10, Mussini 14, Codeluppi, Earlington 8, Maglietti 2, Verazzo 4, Nikolic, Bortolin 15, Chinellato 6

All. Alessandro Crotti