Vittoria e vetta solitaria per la Scandone Avellino

Pronto riscatto della Scandone Avellino che sconfigge al Del Mauro Mola New Basket con il

punteggio di 85-62 e consolida sempre più il primato. Dopo la sconfitta interna di Brindisi contro

Termoli, ora è Monopoli a condividere la piazza d’onore con 22 punti insieme agli uomini di

Sanfilippo che, grazie allo scontro diretto a favore, vantano una migliore posizione nella

graduatoria e guidano la classifica.

Match per nulla facile per la squadra di Sanfilippo che ha dovuto sudare sette camicie prima di

avere ragione della squadra di coach Masini che ha lottato fino all’ultimo per tentare il colpo

grosso in terra irpina. Dopo aver condotto la gara nei primi due quarti, il roster avellinese ha dato

una forte accelerata nel secondo tempo crescendo in difesa e in attacco. Il parziale di 21-8 messo a

segno dagli irpini ha spianato la strada verso il successo.

Prestazioni importanti per Soliani 21 punti e Stefanini 18 punti.

Partono bene gli ospiti con Messina e Prunotto, Avellino è costretta sin da subito ad inseguire. L’11-

4 del roster barese, dopo appena quattro minuti, costringe Sanfilippo subito ad un time out

obbligato. Mini parziale di 6-0 dei biancoverdi grazie a due belle giocate di Stefanini in campo

aperto. Questa volta è coach Masini a fermare l’inerzia della partita. Pichi inizia a duellare sotto

canestro con Prunotto e realizza due bei semiganci. Mola non si scompone e con 5 punti di fila di

Burt tiene a distanza i biancoverdi sul finire del quarto. Al 10’ 17-22 per il roster pugliese.

Secondo periodo che si apre con due belle giocate sull’asse D’Offizi – Zanini. Mola risponde con

Burt e Prunotto. Trapani da 3 prova a dare la scossa ai suoi, ma i baresi sono attenti in difesa e in

attacco riescono a trovare sempre la soluzione giusta. Troppi errori in casa avellinese in fase

d’impostazione e il match resta equilibrato. Al 20’ il tabellone recita 40-41 per gli ospiti.

Ritorno in campo con Cantone che firma il sorpasso per i biancoverdi e Avellino per la prima volta

mette il muso avanti nella gara. Mola riesce a trovare nuove risorse con Berardi e Tanzi per

tallonare gli irpini ma spende subito il bonus dei falli mandando anzitempo la Scandone alla

lunetta. La tripla di Pichi è linfa vitale per i lupi che escono da un grosso momento di difficoltà.

Avellino stappa la partita mentre sale in cattedra Cantone: parziale di 10-0 e massimo vantaggio

dei lupi sul finire del quarto: 61-49.

Nell’ultimo periodo la Scandone riesce a gestire senza troppi patemi la gara e aumenta il vantaggio

sui suoi avversari che non reagiscono alla maggiore aggressività e determinazione messa in campo

dai biancoverdi nel secondo tempo. C’è gloria anche per Iacorossi mentre Soliani, invece, si rende

protagonista di uno show di triple. La gara va in archivio col punteggio di 85-62

Queste le parole di coach Sanfilippo al termine della gara: “Gara difficile, loro hanno talento

offensivo. Nel secondo tempo l’abbiamo svoltata con la zona difensiva e con qualche meccanismo

offensivo importante. Match che è servito per mettere minuti nelle gambe e recuperare la migliore

condizione fisica. D’Offizi, essendo un giocatore dal grande talento, ha bisogno del ritmo gara. Ci

portiamo a casa questi due punti che sono fondamentali. Ora affronteremo Taranto, una squadra di

giovani in cui c’è bisogno di grande attenzione e concentrazione: basta poco che queste partite si

mettano male”

La Scandone scenderà nuovamente in campo, sabato 14 dicembre, per affrontare in trasferta il

fanalino di coda Taranto.

Parziali:17-22; 23-19;21-8; 24-13

Tabellino

Avellino. D’Offizi 4, Cantone 10 ,Zanini 6, Iannicelli , Trapani 12 , Soliani 21, Stefanini 18 , Pichi 7,

Paglia 5, Iacorossi 2 , Ne: Jaskus ,

Mola di Bari: Tanzi 4, Berardi 12, Macera, Lafitte 7, Messina 5, Setti 5, Prunotto 6, Burt 19,

Mazzeo, D’ Agnano