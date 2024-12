Il Consiglio comunale di Atripalda approva all’unanimità un ordine del giorno di solidarietà alle 9 lavoratrici Conbipel

Via libera ieri sera all’unanimità dal Consiglio comunale di Atripalda di un ordine del giorno sulla vertenza Conbipel. Il parlamentino ha espresso solidarietà alle 9 lavoratrici licenziate dopo la chiusura del punto vendita presso il Parco Appia avvenuta lo scorso 8 dicembre che impegna il sindaco a partecipare a tutti i tavoli tecnici, come quello in prefettura, o con le nuove società che hanno dichiarato la disponibilità a subentrare nei locali:

«E’ una vertenza ben nota. Un intervento del consiglio comunale doveroso. Perché siamo in un momento storico – ha affermato il sindaco Paolo Spagnuolo. Mi sono personalmente attivato presso la proprietà della struttura e ho partecipato, e di questo ringrazio la Cgil di Avellino, al tavolo della Prefettura dove la dirigenza non si è presentata. Oggi la situazione è la seguente: Conbipel ha cessato l’attività. Non è previsto alcun obbligo di passaggio di cantiere. Visto che è appetibile la struttura interverrò per vedere se possono essere assorbite le lavoratrici nelle nuove attività che apriranno».

L’ex assessore Nancy Palladino, pur contestando il ritardo dell’ordine del giorno, dichiara «meglio tardi che mai. Noi avevamo chiesto questo ordine del giorno il 15 ottobre. Pensavamo che si potesse discutere prima della chiusura. E’stato recepito il nostro ordine. Abbiamo il dovere di mettere in campo tutto ciò che si può fare per impegnare i subentranti. Qui c’è un’emergenza lavorativa difficile».