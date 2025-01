Paura sul Raccordo ad Atripalda: sbanda fuoristrada e finisce nella cunetta. Foto

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 19’00 di oggi tre gennaio, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, nel territorio del comune di Atripalda, poco distante dallo svincolo tra la Variante e il raccordo in direzione Salerno, dove un fuoristrada è sbandato ed è finito nella cunetta mettendosi di lato. Le tre persone a bordo, un nonno, il figlio ed il nipote non hanno subito grosse conseguenza tanto da essere visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di via Zigarelli, mentre una squadra dell’ANAS si è occupata del ripristino della viabilità.