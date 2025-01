L’Avellino Basket rallenta contro Nardò

Tatticamente il tecnico dei pugliesi ha provato ad attaccare i piccoli avellinesi dal post sia con Giuri, sia con Mouaha, che è stato l’uomo in più dei padroni di casa. Avellino è andata a folate subendo 24 punti nel primo, terzo e quaerto periodo per un totale di 89punti. Lo stop è subito da cancellare, perchè domenica si torna in campo contro Brindisi, che ha battuto Rieti 72-67.

LA CRONACA

Avellino Basket parte subito forte con un parziale di 5-0 firmato da Earlington, autore di un gioco da tre punti e Jurkatamm. A rompere il ghiaccio per i padroni di casa c’è Antonio Iannuzzi, il lungo di Cesinali firma i primi due punti del match. Avellino sfrutta l’avvio positivo di Earlington e Lewis, mentre i padroni di casa si affidano a Mouaha e Iannuzzi. Irpini in controllo del match si portano sul +7 (11-18). Con un parziale di 13-5 i padroni di casa ritrovano fiducia ed anche il primo vantaggio della partita 24-23. Il primo quarto si chiude 24-24.

L’avvio di secondo periodo prosegue sulla falsariga del finale di primo : Nardò in fiducia con Mouaha e Stewart a suonare la carica. Avellino Basket non sta a guardare e replica con le triple di Lewis e Verazzoriportandosi avanti 34-30. Il vantaggio del match lo ha Avellino, ma i tori pugliesi provano a sfruttare l’energia degli esterni per creare gioco. Con un gioco da tre punti Bortolin riporta l’Avellino Basket sul +6 (36-42). In chiusura di quarto entra in partita anche Mussini, che spinge Avellino sul 39-48. All’intervallo gli irpini ci vanno sul unteggio di 41-48.

Con un 9-0 di parziale si apre il terzo quarto, che vede i padroni di casa mettere la freccia e portarsi sul 50-48. Coach Crotti ha visto abbastanza e chiama time-out chiedendo ai suoi di riattaccare la spina. La riposta dei cestisti biancoverdi non si fa attendere. Con un break di 7-0 l’Avellino Basket rimette il muso avanti 50-55 tenedo a distanza i padroni di casa con il primo canestro dal campo di Mussini 55-60 e costringendo Nardò al time-out. Il finale di terzo periodo vede Nardò mostrare i muscoli riportandosi avanti 65-64.

Gli ultimi dieci minuti sono decisivi per decidere chi strapperà i due punti. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, i padroni di casa riescono ad avere il sostegno anche delle seconde linee. A metà quarto periodo il punteggio vede Nardò avanti 77-73. L’Avellino Basket fatica un pò e subisce Iannuzzi, Crotti richiama Bortolin ma Nardò allunga sul +10 con Iannuzzi e Stewart (88-78). Il match si chiude 89-80per i pugliesi.

“Nardò ha meritato la vittoria, noi abbiamo disputato una partita un pò troppo borghese. Loro venivano da una partita mal giocata a Torino, noi abbiamo giocato una brutta gara” ha commentato coach Crotti.

Parziali: 24-24; 17-24; 24-16; 24-16

HDL Nardò: Ebelin, Nikolic, Iannuzzi 16, Donadio 12, Mouaha 21, Stewart 14, Flores, Kebe, Zugno 16, Pagani 2, Giuri, 8

All. Matteo Mecacci

AVELLINO BASKET

Lewis 22, Jurkatamm 6, Sabatino 2, Mussini 15, Earlington 13, Verazzo 3, Bortolin 9, Nikolic 5, Chinellato 5.

All: Alessandro Crotti