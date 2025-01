La Scandone Avellino corsara a Brindisi

Prima vittoria esterna di questo 2025 per la Scandone Avellino che espugna il Pala Pentassuglia di Brindisi sconfiggendo la Dinamo, terza della classe, con il punteggio di 65-70 nell’ ottava giornata

del girone di ritorno del campionato di serie B interregionale.

La squadra di coach Sanfilippo sale a quota 30 punti in classifica, si conferma al secondo posto e si

porta a casa due punti pesantissimi soprattutto in vista della seconda fase/Play In, riscattando, con

gli interessi, il k.o. di misura dell’andata (lo scorso novembre finì 71-70 per i pugliesi)

Match equilibrato che i lupi hanno incanalato sulla retta via nel terzo quarto della gara, crescendo

in difesa e trovando i giusti meccanismi in attacco.

Mvp della gara il centro ligure Tommaso Pichi, autore di un’altra doppia doppia della sua stagione

(16 punti e 12 rimbalzi per un totale di 26 di valutazione).

Al pronti via è subito duello a distanza tra l’ala grande brindisina Di Ianni e la guardia biancoverde

Soliani che si sfidano a suon di triple. Dopo il backdoor di Stonkus, è la schiacciata di Jaskus ad

accendere la partita. L’ottima giocata di Trapani dalla lunga distanza trova subito una pronta

risposta con Urbonas. Avellino e Brindisi giocano bene, il match è equilibrato e il primo quarto si

chiude con i padroni di casa avanti 19-18.

Si torna in campo con Stefanini subito protagonista della gara con dei buoni canestri in avvicinamento; per i padroni di casa, invece, la regia di Calò innesta magistralmente prima Stonkus

e poi Datuowei. L’antisportivo fischiato a Stefanini costringe l’ala marchigiana a ritornare in

panchina dopo la segnalazione del suo terzo fallo personale e Avellino va subito in bonus. E’ di

coach Cristoforo il primo time out della gara. I lupi con Zanini e Cantone mettono a segno un mini

parziale, ma Brindisi resta attaccata alla gara grazie al talento di Stonkus, determinante per i suoi

fino ad ora. Avellino prova a scappare sul +6 grazie alla giocata di Jaskus, ma prima Calò e poi una

tripla di Di Ianni fissano il punteggio sul 36-38 al 20’.

Il ritorno in campo è segnato dai soliti noti: Stonkus da una parte e Stefanini dall’altra, subito

inserito in quintetto da coach Sanfilippo che raccoglie i frutti della sua scelta. Pichi sotto canestro fa il vuoto e Avellino si porta sul +9 al 25’

, nuovo time out in casa brindisina.

La tripla di Trapani allunga il vantaggio biancoverde e l’ottima difesa del capitano avellinese su

Datuowei è fondamentale per i lupi. Il lungo digiuno dei padroni di casa è interrotto dalla tripla di

Di Ianni che trova pronta risposta con il canestro dalla lunga distanza di Soliani.

Il canestro dalla distanza di Greco segna il risultato sul 51-61.

Al ritorno in campo alcuni errori dei biancoverdi costringono subito Sanfilippo a fermare la gara.

Brindisi entra determinata a recuperare lo svantaggio: il parziale di 7-0 firmato da Pulli e Calò è un duro colpo per i lupi che vedono vanificare tutto il vantaggio accumulato. Avellino respira con la bomba di Zanini, ma Brindisi non si lascia scalfire ed è in partita più che mai: sono soltanto due i

possessi che separano le squadre a tre minuti dalla fine della contesa. Brindisi le prova tutte ma i

lupi questa volta, rispetto al match d’andata, gestiscono bene il vantaggio. I liberi di Trapani sono

una sentenza. La Scandone Avellino sbanca Brindisi con il punteggio di 65-70.

Queste le dichiarazioni dell’assistant coach Iannicelli al termine della gara:” Abbiamo fatto una

grande gara, usciamo vittoriosi da un campo difficile, contro un’ottima squadra. Sono due punti

pesantissimi quelli che ci portiamo a casa, eravamo consapevoli dell’importante posta in palio.

Siamo stati bravi ad arginare i loro punti di riferimento e a gestire alcuni nostri passaggi a vuoto.

Decisiva la nostra difesa nei momenti chiave della gara. E’ una vittoria fondamentale che ci dà

grande fiducia per preparare il big match casalingo contro Monopoli”.

Nel prossimo appuntamento di sabato 25 gennaio la Scandone ospiterà al Del Mauro proprio la

capolista Monopoli, orario d’inizio ore 20.

Parziali: 19-18; 17-20; 15-23; 14-9

Tabellino

Brindisi. Greco 3, Montanile, Urbonas 3, Datuowei 4, Pulli 12, Stonkus 19, Calò 10, Di Ianni 14,

Delvecchio, Beltadze, Taurisano

Avellino. Cantone 4, Zanini 8, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11, Stefanini 13, Pichi 16, Paglia,

Jaskus 5. NE: D’Offizi, Iacorossi