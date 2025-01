L’Avellino Basket torna alla vittoria con Brindisi

Avellino Basket – Valtur Brindisi si è conclusa con la vittoria di Avellino con il punteggio 77-73. Una partita dura, intensa e molto tecnica tra due formazioni che provano a giocare una pallacanestro organizzata. Un incontro equilibrato nella prima parte di gara, con Brindisi ad inseguire e poi superare gli irpini a metà tempo. Nella ripresa invece i biancoverdi hanno avuto una marcia in più trovando continuità e superando l’avversario. Grande prestazione di Mikk Jurkatammun fattore su entrambe le metà campo e 4 uomini in doppia cifra, oltre l’estone Lewis, Earlington e Mussini. Avellino ha vinto nonostante sotto i tabelloni Brindisi abbia dominato catturando 45 rimbalzi di cui 19 offensivi, un dato dovuto probabilmente anche alla scelta degli irpini di giocare small ball cambiando tanto sulle situazioni difensive.

LA CRONACA

Le due squadre faticano inizialmente a trovare la strada del canestro, si devono aspettare tre minuti per vedere i primi punti scritta a referto da Jaren Lewis. Avellino trova fiducia e piazza un break di 8-0. Brindisi rompe il ghiaccio con il canestro di Del Cadia su assist di Laquintana. Partito dalla panchina il play pugliese da ritmo ai compagni, la squadra di Bucchi accorcia sul 12-8. Avellino replica scattando sul + 7 (17-10), ma Brindisi riuscirà a recuperare nel finale chiudendo sul -3 (19-16).

Nel secondo periodo di gioco è sempre la compagine avellinese a gestire il vantaggio provando a scappare, ma Brindisi sarà brava a replicare restando in partita. Avellino si porta sul 26-20 e 28-22, ma sono allunghi a cui la squadra di coach Bucchi replicherà portandosi con Allen sul – 1 (28-27). Negli ultimi sessanta secondi Brindisi approfitterà di qualche errore di Avellino per pareggiare con Ogden e mettere la freccia con lo stesso americano sul suono della sirena per il 33-35.

Nel terzo periodo Avellino parte molto bene e da l’impressione di voler aggredire la partita, al venticinquesimo minuto gli irpini sono sul 49-43, ma poi allungano sul 53-43 firmato da Federico Mussini. Nonostante Brindisi faccia la voce grossa a rimbalzo, la squadra di Crotti ha mantenuto il suo vantaggio e soprattutto tenuto il ritmo con in campo Chinellato ed Earlington sotto i tabelloni.

Gli ultimi dieci minuti iniziano con Avellino sul più 6 (57-51). La musica nell’ultimo periodo non cambia, i biancoverdi giocano con entusiasmo e fiducia e riescono ad allungare il passo sul 66-55 con il tiro da tre punti realizzato. Un canestro che spacca la partita e permette al team avellinese di navigare verso la vittoria con il punteggio di 77-73.

“Forse abbiamo fatto una delle migliori partite di quest’ultimo mese, complimenti agli avversari, ma soprattutto a tutti i ragazzi, che hanno messo in campo ciò che volevamo vedere. Nel quarto periodo abbiamo peccato un po’ di ingenuità, forse lì è stato l’unico neo della partita. A rimbalzo non siamo stati troppo fortunati, ma Brindisi è una squadra tosta fisicamente, quindi non mi sorprende il dato, ma bisogno considerare di aver giocato tanto con 4 piccoli” ha commentato coach Crotti.

