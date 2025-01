Emergenza criminalità, il prefetto Riflesso: “Stiamo intensificando i controlli. La situazione non deve destare preoccupazione, la comunità resti serena”. Foto

Si è svolta, questa mattina, una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Avellino, cui hanno partecipato il Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, i vertici delle Forze dell’Ordine e i Sindaci dei comuni di Avellino, Mercogliano e Atripalda.

Nel corso dell’incontro un focus specifico è stato dedicato agli ultimi episodi criminosi che hanno interessato la città di Avellino e i territori limitrofi.

“In questi ultimi giorni – dichiara il Prefetto Rossana Riflesso – la nostra provincia ha vissuto momenti di particolare tensione a causa degli episodi criminosi che si sono verificati, creando un allarme nelle comunità. Certamente ogni singolo evento criminale ha un impatto diretto sulla percezione di sicurezza dei cittadini, ma le Forze dell’Ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, stanno seguendo attentamente la situazione, attuando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del territorio”.

Il Prefetto, unitamente al Procuratore, ha inteso sensibilizzare i Primi cittadini richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire la più ampia collaborazione con le Forze di polizia, segnalando al contempo l’esigenza di implementare i sistemi di videosorveglianza, da tenere sempre in costante efficienza.

Il Prefetto ha anche sottolineato l’importanza del rafforzamento del personale delle Polizie locali per il necessario supporto che tali unità possono fornire sul territorio. “ Il nostro obiettivo è creare un sistema di sicurezza integrato e coordinato, che veda gli enti locali, le Forze dell’ordine e la Prefettura collaborare strettamente. A breve, sigleremo i ‘ Patti per la Sicurezza’ con i Sindaci, che prevedono impegni concreti per garantire la sicurezza, tra cui misure specifiche come il rafforzamento della videosorveglianza ma anche dell’illuminazione pubblica.”

Il Prefetto ha anche assicurato che tutte le forze in campo sono concentrate per contrastare i fatti delittuosi. “Le indagini sono attualmente in corso e possiamo confermare che al momento non ci sono evidenze che colleghino questi episodi a organizzazioni criminali di elevata caratura, ma ugualmente la situazione è oggetto della massima e costante attenzione.”

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dunque, ha confermato il suo impegno, finalizzato soprattutto alla prevenzione e alla gestione della sicurezza. “Stiamo intensificando – ribadisce il Prefetto – i controlli sul territorio, aumentando la presenza delle Forze dell’ordine in alcune zone maggiormente sensibili. Siamo fiduciosi che le indagini in corso porteranno presto a risultati positivi. La percezione della sicurezza è certamente un tema delicato – conclude il titolare della Prefettura -, è naturale che la paura e la preoccupazione possano crescere quando accadono eventi come questi. Tuttavia, è importante sottolineare che i dati relativi ai reati del 2024 mostrano un trend in diminuzione rispetto al 2023 pari a circa il 7%. Questi dati indicano che oggettivamente la situazione non deve destare preoccupazione, ed è nostro obiettivo che la comunità resti serena, certa che le necessarie attività, sia in termini di prevenzione sia sotto il profilo della repressione, saranno svolte con assoluto impegno e massima costanza” .