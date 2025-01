Domani presentazione del progetto “Giovani in Biblioteca”

Venerdì 24 gennaio, alle ore 11:00 presso la biblioteca “L. Cassese“, si terrà il seminario di presentazione di “Giovani in Biblioteca”, un progetto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per favorire spazi di aggregazione per i giovani.

Il Comune di Atripalda, in collaborazione con i partner del progetto “R.A.M-Reti Attive di Memoria” (Forum dei Giovani di Atripalda, Liceo scientifico “V. De Caprariis”, LAIKA e Cambia-menti), punterà a rendere la biblioteca comunale “L. Cassese” più attrattiva favorendo la partecipazione attiva dei più giovani.

Le attività proposte saranno:

• Servizi bibliotecari digitali;

• Postazioni di coworking / eReader ;

• Laboratori tematici;

• App di gestione/prenotazione/interazione;