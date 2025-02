Al liceo di Atripalda si presenta “Zero in condotta – Lacenodoro scuola”

Martedì 4 febbraio alle ore 11.00 presso l’Aula Magna della sede centrale del Liceo “V. De Caprariis” (Via V. De Caprariis, 1, Atripalda) conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “*Zero in condotta – Lacenodoro scuola*”, il progetto didattico e laboratoriale che, grazie a visioni, lezioni in aula e fasi operative, punta ad avvicinare gli studenti al complesso universo delle immagini contemporanee e a promuovere una maggiore consapevolezza etica ed estetica nella loro creazione e nel loro utilizzo.

Interverranno:

*Aldo Spiniello* – responsabile scientifico della didattica, direttore Sentieri Selvaggi

*Antonio Spagnuolo* – coordinatore della formazione, presidente Circolo ImmaginAzione, dirigente scolastico Liceo “De Caprariis”

*Maria Vittoria Pellecchia* – responsabile di progetto per EIKON

*Paolo Speranza* – direttore Quaderni di CinemaSud

*Leonardo Festa* – coordinatore Giuria Pop Scuole “Laceno d’Oro”

Zero in Condotta è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito

CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola – https://cinemaperlascuola.istruzione.it/

Un progetto di EIKON associazione culturale, in partenariato con Circolo ImmaginAzione, Sentieri Selvaggi e Quaderni di CinemaSud.