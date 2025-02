Ingaggiato il calciatore Andrea Cagnano

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. SudTirol , a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano.

Nato a Cantù (CO) il 17 giugno 1998 è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. In carriera ha indossato le maglie di Santarcangelo, Pisa, Pistoiese, Novara, Como e SudTirol.

In totale tra i professionisti ha collezionato 180 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C nelle quali ha messo a segno 3 gol e fornito 7 assist ai propri compagni di squadra.

Benvenuto in Irpinia Andrea!