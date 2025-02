Addio a Walter Mastroberardino, patriarca del vino in Campania. Il ricordo del presidente della Regione De Luca

Siamo addolorati per la scomparsa di Walter Mastroberardino, uno dei protagonisti, a partire dall’inizio degli anni ’90, della rinascita e del rilancio del vino irpino e campano, diventati sinonimo di qualità ed eccellenza in tutto il mondo. Walter Mastroberardino, insieme ai fratelli Angelo e Antonio, ha sempre lavorato con grande dedizione ed impegno per il territorio. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutta la nostra regione. Allo stesso tempo, è enorme il patrimonio di conoscenze e di competenze nel settore vitivinicolo che lascia in eredità. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare ai figli Daniela e Paolo.