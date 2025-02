La consigliera Anna Nazzaro entra nel Cda della Fondazione Sistema Irpinia.

Il Presidente della Provincia Rino Buonopane ha firmato i decreti di nomina, rinnovando la fiducia al Presidente Gerardo Capozza, che guiderà anche nella nuova fase la Fondazione Sistema Irpinia. Accanto a lui, è stata confermata Nunzia Pagano nel Consiglio d’Amministrazione, dove entrano Anna Nazzaro e Raffaella Rita D’Ambrosio.

Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e l’Amministrazione Comunale tutta augurano un proficuo lavoro alla consigliera comunale atripaldese dott.ssa Anna Nazzaro, nominata componente del Cda della Fondazione Sistema Irpinia.

Atripalda è una realtà che dispone di un invidiabile patrimonio culturale e, in tal senso, l’Amministrazione sta impiegando importanti risorse per la sua valorizzazione. È auspicabile, quindi, che la presenza di una consigliera atripaldese come la dott.ssa Nazzaro nel Cda di Sistema Irpinia possa contribuire a dare un ulteriore slancio alla tutela delle meraviglie della nostra città.