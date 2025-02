Piazza Vittorio Veneto di Atripalda sarà intitolata al dirigente scolastico Elio Parziale

L’ex piazza Vittorio Veneto di Atripalda sarà intitolata a Elio Parziale, storico dirigente scolastico della città, scomparso il 4 gennaio 2015.

La decisione è stata presa dalla giunta del sindaco Paolo Spagnuolo, su proposta del consigliere Lello Barbarisi, per onorare la memoria del dirigente che ha guidato l’Istituto Comprensivo De Amicis-Masi con passione e dedizione. L’iniziativa riprende un’idea avviata dalla precedente amministrazione ma mai portata a termine. L’intitolazione è vista come un atto dovuto per ricordare l’impatto positivo che Parziale ha avuto sulla comunità scolastica e sulla città di Atripalda.