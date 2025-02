Puc, l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo attacca: “troppe osservazioni, piano bocciato dalla città”

L’ex sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, critica il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Secondo il capogruppo di “Atripalda Futura”, il piano è stato bocciato dalla cittadinanza attraverso 68 osservazioni presentate, prima ancora della sua approvazione in Consiglio comunale.

Spagnuolo accusa l’amministrazione di non aver coinvolto adeguatamente i cittadini e denuncia un’eccessiva previsione di nuove volumetrie non giustificata dall’andamento demografico.

Tra le questioni più discusse ci sono il futuro dell’ex scuola Mazzetti, di via Manfredi e del mercato rionale di piazza Alpini d’Orta.