Addio a Nicola Sarno storico titolare del caseificio Terminio di Atripalda.

L’imprenditore, che aveva 77 anni, lascia la moglie Liliana Campito, i figli Margherita e Oriele, dal genero Antonio Gennarelli, dalla nuora Gemma Vacca, dai nipoti e dai parenti tutti.

Proprietario dello storico caseificio Terminio in via Tufarole.

Le esequie si terranno domani 9 febbraio 2025, con partenza da via Nazionale Torrette di Mercogliano presso Onoranze Funebri Irpinia, proseguendo per la Chiesa di Sant’Ippolisto Martire in Atripalda, dove si svolgerà il rito religioso alle ore 15:00.

La salma verrà tumulata nel Cimitero di Volturara Irpina.

Si dispensa dai fiori e la famiglia ringrazia quanti parteciperanno al lutto.

Alla famiglia giungano le condoglianze da pete della redazione di AtripaldaNews.