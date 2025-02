Al PalaDelMauro arriva domani il Gruppo Mascio Orzi Basket

Ventiseiesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest, l’Avellino Basket affronta domani alle 18.00, al PalaDelMauro, la compagine del Gruppo Mascio Orzi Basket. L’avversario è stato affrontato un mese fa, nell’ultima giornata del girone di andata. Sul campo lombardo gli uomini di coach Crotti hanno ottenuto il primo successo del nuovo anno. Vittoria in rimonta 84-81, che ebbero la capacità di restare in partita nonostante le iniziali difficoltà. Un successo fondamentale per la classifica e la consapevolezza di una squadra in costante crescita. Avellino Basket nell’ultimo turno di campionato ha affrontato la capolista Udine, mentre Orzinuovi ha ospitato in casa la Valtur Brindisi.

Per Orzinuovi il cambio di allenatore arrivato a metà dicembre non ha avuto l’esito sperato. Coach Ciani è stato prima esonerato e poi richiamato. Toccherà all’ex allenatore di Torino rimettere in piedi Orzinuovi, che oggi è un avversario pericoloso perchè reduce da 8 sconfitte di fila. I biancoazzurri nel frattempo hanno perso anche Simone Pepe approdato ad Udine. Il maggior numero dei possessi è giocato Williams, ma attenzione anche a Bossi in cabina di regia. Arrivato nel mese di gennaio e sotto i tabelloni c’è la sfrontatezza di Tommaso Guariglia. Il nuovo acquisto è Gerel David Simmonsarrivato appena due giorni fa per sostituire temporaneamente Johnson e farà il suo esordio al DelMauro

I NUMERI

Sono 77.1 i punti di media realizzati dal team lombardo, che tira con il 52.0% da due, il 31.0% da tre punti, il 73.0% ai liberi, per 36.6 rimbalzi totali. 81.7 sono, invece, i punti concessi da Orzinuovi. Avellino dovrà giocare una partita controllando il ritmo, gestendo i possessi ed evitare di far correre la squadra ospite. Jarvis Williams il miglior realizzatore con 17.5 punti di media.

L’EVENTO

In occasione del San Valentino, l’Avellino Basket indosserà la maglia realizzata in collaborazione con Magma Sport, che potrà essere acquistata online sul nostro sito e su quello di Magma. Domani ci sarà uno spazio dedicato al PalaDelMauro, per acquistare tutto il merchandising irpino.

ARBITRI: Enrico Boscolo Nale di Chioggia, Nicolò Bertuccioli di Pesaro, Pasquale Pecorella di Pesaro.

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Bertini, Williams, Costi, Bossi, Moretti, Loro, Guariglia, Simmons, Bogliardi, Frigerio

All. Franco Ciani