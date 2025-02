Ciclismo, il team Eco Evolution Bike annuncia un nuovo arrivo: Loukin Mikhail

Il ciclismo amatoriale atripaldese si arricchisce di un nuovo talento: stiamo parlando di Mikail Loukin, nuovo atleta del team Eco Evolution Bike di Atripalda. Loukin Mikhail classe 78’ , centottantacentimetri di altezza per settantatré chilogrammipassista scalatore.

Nato in Russia ma residente ad Avellino, ha cominciato a praticare atletica leggera giovanissimo all’età di nove anni. A undici anni si è trasferito in Italia, ad Avellino, dove risiede con la famiglia e ha continuato ad allenarsi e praticare atletica leggera seguito da un decano dell’atletica prof Giuseppe Saviano. Nell’atletica, Mikail, ha partecipato ai giochi della gioventù e ha vinto le regionali nella specialità Salto in Lungo. Ha praticato atletica leggera fino a diciassette anni per poi dedicarsi ad altri sport. Alle due ruote si è appassionato circa sei anni fa. Le prime pedalate con amici fino giugno del 2024 quando ha incominciato ad allenarsi con il team Eco Evolution Bike. Loukin Mikhail, ha scelto di affidare la sua crescita sportiva a un team impegnato nella sostenibilità, valorizzazione del territorio e dei talenti. Questo mix di valori ed evoluzione hanno portato la squadra Eco Evolution bike a evidenziarli come esempio di gestione a livello amatoriale. “Ho scelto il team eco Evolution bike – racconta Michail– perché voglio crescere e migliorare sempre di piùin questa disciplina e, credo assieme ai nuovi compagni di squadra e al mio impegno non mancheranno risultati positivi. Pasquale Manna, vice presidente del team è entusiasta di questo nuovo ingresso: “Mikail è un ragazzo con una grande passione per lo sport, tanta volontà e pieno di entusiasmo. È un atleta molto preparato e non lascia nulla al caso e abbiamo tanta fiducia in lui, insomma è uno di quelli atleti che tutti vorrebbero avere in squadra. Il 2025 sarà un anno di crescita e di apprendimenti, dove il talento, il lavoro di squadra e l’esperienza maturata saranno le basi per fare bene nel mondo del ciclismo amatoriale. Dunque, ci sono tutti gli ingredienti per Mikail perpedalare verso nuove sfide e a scrivere nuove pagine nella sua avventura ciclistica. Per il team Eco Evolution Bike è un punto di forza con un corridore di talento come lo è Loukin Mikhail.