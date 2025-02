Messa in ricordo dell’ex sindaco Mimmo Piscopo oggi presso la Chiesa del Carmine

Una messa in suffragio dell’amato e compianto sindaco di Atripalda Domenico Piscopo.

A distanza di 24 anni dalla scomparsa, avvenuta il 14 febbraio del 2001, in ricordo del medico di base della cittadina del Sabato, papà del dottore Raffaele Gerardo, sarà celebrata una Santa Messa presso la Chiesa Maria SS. del Carmelo in via Roma ad Atripalda questo pomeriggio, venerdì 14 febbraio, alle ore 18.