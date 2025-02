Apre il cantiere per la realizzazione dell’asilo nido in via Adamo. Foto

Ha aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in via Nicola Adamo.

L’importo finanziato è di 864mila euro.

Ad annunciarlo l’assessore all’Istruzione Lello Labate: “E’ iniziato il cantiere del Nido Comunale finanziato dal Ministero dell’Istruzione per 864.000 lo scorso anno a questa Amministrazione. Un plesso moderno che darà casa a 36 bambini da 0 a 2 anni e che nel contempo riqualificherà un’area abbandonata per completare il Polo dell’Infanzia di Via Nicola”.