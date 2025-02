Stasera gara spareggio playoff per l’Avellino Basket

Stasera a Milano sul campo dell’Urania, l’Avellino Basket nel match della ventisettesima giornata vuole i due punti, così da agganciare in classifica la formazione milanese. Con il successo guadagnato sul campo del Nardò Basket, infatti, i lombardi hanno raggiunto quota 32 punti. Una sfida appassionante, che Avellino proverà a far sua dopo aver superato la scorsa settimana sul parquet di casa Orzi Basket. Palla a due questa sera all’Allianz Cloud, ex PalaLido, alle 20.30.

E’, dunque, una gara spareggio per il posizionamento playoff. L’Avellino Basket all’andata si impose 83-81, un successo arrivato al termine di un overtime. In caso di successo l’Avellino Basket si porterebbe 2-0 negli scontri diretti. Stasera al seguito della formazione avellinese ci saranno oltre un centinaio di tifosi. Tanti i lupi del nord che hanno già comunicato la loro presenza, per poter sventolare i vessilli biancoverdi e ci sarà il gruppo della Brancata Irpina.

Se Avellino Basket ritrova Armando Verazzo, l’Urania non potrà disporre di Alessandro Gentile. A Nardò Milano è riuscita a spuntarla nel finale grazie ad una prodezza di Andrea Amato. Oltre ai 29 punti il milanese ha chiuso la partita con il canestro della vittoria, quello dell’81-79.

I NUMERI

Con l’assenza di Alessandro Gentile, giocatore attraverso cui passavano il maggior numero dei possessi, sono Amato e Potts i principali realizzatori con 11.9 e 11.6 punti di media. Sotto i tabelloni l’energia di Udanoh, Ndiziearrivato in prestito da Brindisi, in aggiunta al reparto lunghi ci soo Leggio e Cesana. Milano realizza 77.1 punti di media, il 52.0% da due, il 34.0% da tre, il 68.0% ai liberi con 36.7 rimbalzi conquistati. Al link le statistiche dell’Urania.

AVELLINO BASKET

Per la formazione di coach Crotti, che ha trovato ormai il suo assetto e la sua fluidità offensiva, sarà fondamentale avere compattezza difensiva. Un supporto a Bortolin sarà prezioso, con l’italo argentino bravo ad essere un fattore nella propria metà campo la passata settimana. Il resto lo farà la capacità di adattamento contro una squadra forte ed anche piuttosto versatile a cui bisognerà togliere il tiro da tre punti.

DIRETTA STREAMING: Dalle 20.20 su LNP Pass

Urania Milano: Gentile, Potts, Leggio, Amato, Udanoh, Cesana, Cavallero, Maspero, Ndizie, Solimeno

All. Marco Cardani

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Chinellato

All. Alessandro Crotti

Arbitri: Gianluca Gagliardi, Alberto Perocco, Paolo Puccini