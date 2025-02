L’ Avellino batte il Crotone per 2-1

Vittoria importante per l’Avellino che al Partenio-Lombardi batte per 2- 1 il Crotone. I lupi passano in vantaggio con Rigione. Il Crotone risponde con Vinicius.

Al minuto 91 arriva la rete de Isi via della vittoria: a firmarla Kikko Patierno che regala i tre punti agli uomini di mister Biancolino nella corsa per il primato nel campionato di serie C.