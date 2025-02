Acs Avellino, l’assemblea nomina l’atripaldese Pasquale Penza amministratore pro-tempore

Si è riunita in mattinata l’assemblea totalitaria della società partecipata Acs. Alla presenza del Sindaco di Avellino, Laura Nargi, in rappresentanza del socio unico, dell’ex presidente di Acs, Paolo Spagnuolo, e del revisore contabile uscente, Luciano Basile, l’organismo ha nominato Pasquale Penza quale amministratore unico pro tempore fino all’approvazione del prossimo Bilancio di esercizio e nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di nomina dell’amministratore ai sensi del regolamento comunale.

L’assemblea totalitaria ha anche indicato Francesco De Blasi quale nuovo revisore unico dei conti.

Le nomine del presidente pro tempore e del revisore unico contabile conferiscono nuova operatività e slancio all’azienda pubblica, di importanza strategica per l’Amministrazione di Piazza del Popolo, al fine di garantire continuità nella gestione ordinaria e straordinaria e di procedere alla ridefinizione dell’organizzazione e delle funzioni della società.

nota stampa