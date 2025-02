Allo Spazio Laika di Atripalda stasera Ernesto Razzano con il suo libro “Fatti di Rock”

Proseguono gli appuntamenti culturali presso lo Spazio LAIKA, luogo sempre più attivo nella promozione della letteratura e della musica. Giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 20:00, il protagonista della serata sarà Ernesto Razzano, che presenterà il suo ultimo libro, Fatti di Rock, edito da Roundmidnight Edizioni.

A dialogare con l’autore ci sarà il giornalista Riccardo Di Blasi, in un incontro che si preannuncia come un’immersione nella storia del rock. Tra miti, leggende, eroi e antieroi di un genere musicale che ha segnato la vita di intere generazioni.

Fatti di Rock raccoglie ed approfondisce una serie di articoli che Razzano ha pubblicato nel tempo sulla rivista L’Indipendente, componendo un mosaico appassionato di storie, profili e racconti che restituiscono il profondo battito di un movimento musicale dirompente e disarmante. Una narrazione coinvolgente, capace di trasmettere la forza e l’energia del rock.

L’evento si inserisce in una programmazione culturale che rende lo Spazio LAIKA un punto di riferimento per gli appassionati di musica e letteratura. L’appuntamento è dunque per il 20 febbraio alle 20:00 presso la sede di LAIKA in via San Giacomo, 2 ad Atripalda. Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che, come ricorda il titolo del libro, sono fatti di rock.