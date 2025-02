Carnevale sotto canestro con la Scandone Avellino

In occasione della prima partita casalinga dei play In della Scandone, in programma domenica 23 febbraio alle ore 18 contro Piazza Armerina, la società biancoverde ha deciso, con il Carnevale ormai alle porte, di riservare una straordinaria sorpresa ai grandi e ai più piccini.

All’interno del palazzetto sarà allestito un corner speciale, con tanto di trucchi e colori per dipingere i volti di tutti i tifosi in modo da trasformarsi in veri lupacchiotti, tifare tutti insieme e spingere la squadra alla vittoria.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’agenzia di animazione “Space Kids”.

Sarà un modo per fare festa e condividere una serata di allegria che unisce il divertimento del carnevale al gioco della palla a spicchi.