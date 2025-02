Lotta al racket e all’usura, protocollo d’intesa tra la Provincia di Avellino e Sos Impresa

Protocollo d’intesa tra la Provincia di Avellino e l’associazione Sos Impresa per la promozione della prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura e racket.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha subito accolto la proposta dei rappresentati dell’associazione che da anni opera sul fronte della tutela delle vittime di estorsioni e usura ed è, allo stesso tempo, impegnata in attività di sensibilizzazione per tentare di mitigare i rischi derivanti da tali fenomeni.

Il Protocollo d’intesa viene stipulato “ai fini dell’attuazione degli interventi e delle azioni dedicate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di usura e racket mediante la veicolazione di informazioni e di comunicazioni adeguate. Gli enti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità”.

La Provincia e Sos Impresa garantiranno “la pubblicità e la diffusione dell’iniziativa alla cittadinanza attraverso l’organizzazione di una serie di programmi di sensibilizzazione e informazione congiunte come, a titolo esemplificativo, l’organizzazione di workshop, conferenze stampa”.

“Riteniamo doveroso sostenere la pregevole attività dell’associazione Sos Impresa – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane –. Al netto delle competenze specifiche dell’ente, è fondamentale che ci sia un supporto in termini di sensibilizzazione della popolazione e delle realtà imprenditoriali del territorio per alzare un muro contro usurai e racket. Serve una coscienza sociale per dare una mano allo straordinario lavoro di Procure, Prefettura e forze dell’ordine. Pertanto, abbiamo subito accolto l’invito del presidente di Sos Impresa, Domenico Capossela, e dei rappresentanti che quotidianamente sono in prima linea per aiutare le vittime di questi reati esecrabili, per una condivisione delle azioni”.