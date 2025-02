Il sindaco Spagnuolo sul PUC: “Un lavoro ampiamente condiviso e ben strutturato”

«Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto, che è stato ampiamente condiviso. Certo, in una zonizzazione così ampia possono esserci stati refusi di stampa o errori materiali, ma nulla che abbia intaccato gli indici generali del Piano, con standard ampiamente rispettati». Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Paolo Spagnuolo, dopo aver aggiunto un altro tassello fondamentale nell’iter di approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

La giunta, arrivata a metà mandato, ha analizzato le 63 osservazioni presentate, basandosi sul parere consultivo dell’architetto Pio Castiello, redattore del PUC. Di queste, 14 sono state accolte integralmente, 10 parzialmente, 20 respinte e 19 rinviate alla successiva fase attuativa, in conformità alla normativa vigente.

Spagnuolo non risparmia critiche all’opposizione: «Il PUC presuppone una visione chiara della città. Chi oggi critica ha avuto cinque anni per completarlo, approvarlo o modificarlo, ma non lo ha fatto, dimostrando una totale mancanza di visione e condivisione. Mi riferisco in particolare all’ex sindaco e agli ex amministratori, che oggi non hanno alcun titolo per esprimere giudizi. Il nostro è un piano equilibrato, in linea con le pianificazioni sovracomunali e rispettoso dei numerosi vincoli che interessano la città».

Sul consumo di suolo, il primo cittadino ribadisce: «È vicino allo zero, perché parliamo di rigenerazione urbana. Tanto è vero che le osservazioni sono state relativamente poche».