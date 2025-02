Esce sconfitta la Scandone Avellino alla gara d’esordio casalingo dei play In.

Piazza Armerina sbanca il Del Mauro con il punteggio di 71-72 grazie al canestro sulla sirena di Binelli dopo un match abbastanza equilibrato in cui gli uomini di Sanfilippo erano riusciti a portarsi in vantaggio anche di 11 lunghezze nel terzo quarto per poi farsi rimontare da Laganà e compagni.

Pesa la percentuale ai liberi non particolarmente positiva dei biancoverdi: 64% e 21/33. Con questa vittoria i siciliani agganciano la Scandone in classifica a 14 punti.

Avellino si schiera con Trapani, Soliani, Jaskus, Stefanini e Pichi; risponde Piazza Armerina con Coltro, Laganà, Binelli, Occhipinti e Rotondo.

Parte bene la Scandone con Soliani e Stefanini subito incisivi in attacco, i siciliani si affidano alle giocate di Rotondo sotto canestro. Il doppio fallo nel giro di pochi secondi fischiato a Jaskus,

costringe subito Sanfilippo a gettare nella mischia Iannicelli. Le squadre si equivalgono in questa prima parte di gara con Avellino che sciupa diverse occasioni in attacco e, sulla sirena, una tripla di Coltro, uno dei migliori dei suoi, fa mettere il muso avanti agli ospiti. (15-18).

Avellino parte forte nel secondo periodo con un mini parziale di 6-0 firmato da Stefanini e Cantone.

Coach Patrizio richiama subito in panchina i suoi per il primo time out della contesa. Cantone continua a disegnare basket per i suoi compagni, mentre è Ochipinti ad interrompere il parziale dei

biancoverdi con un canestro in sospensione. Piazza Armerina esce bene dalla strigliata del coach campano e ritorna a condurre la gara dopo i canestri di Laganà e Rotondo. Da segnalare l’ingresso

in campo tra le fila dei padroni di casa di D’Offizi. Le due triple di Stefanini e Trapani ricacciano indietro gli avversari che entrano subito in bonus di falli ed Avellino prova ad approfittarsene. E’ capitan Trapani a caricarsi sulle spalle i compagni in questa fase finale del quarto, oltre a delle ottime giocate difensive. La Scandone sul finire del quarto raggiunge il massimo vantaggio di punti: 39-31 al 20’.

Si ritorna in campo con una tripla firmata da Pichi che trova pronta risposta in una giocata in avvicinamento del solito Rotondo. Avellino scappa sul +11 ma Piazza Armerina è viva più che mai e resta attaccata alla partita grazie alle giocate di Labovic e Ochipinti che costringono Sanfilippo ad un nuovo time out. Il fallo tecnico fischiato a coach Patrizio dà una grossa mano ai lupi. Trapani confeziona un assist al bacio per Soliani che da sotto non può sbagliare. Piazza Armerina, nel momenti di maggiore difficoltà, trova in Laganà punti preziosi e la partita resta apertissima. Alcuni possessi mal gestiti dagli irpini lasciano campo alla rimonta dei siciliani che si completa con il canestro sulla sirena di Rotondo. 54-54 al 30’.

Piazza Armerina con un canestro da sotto di Rotondo ritorna a condurre la gara, ma Avellino risponde colpo su colpo grazie a Soliani. La partita stenta a trovare un vero e proprio padrone. I biancoverdi sono imprecisa ai liberi e Piazza Amerina ne approfitta per mettersi a due possessi di differenza dagli avversari. I lupi sono costretti a rincorrere quando mancano poco meno di cinque minuti alla fine della gara. Si gioca poco nei minuti finali in una partita maschia e molto fallosa.

Quando mancano 30 secondi Piazza Armerina conduce di due punti ma Iannicelli da tre fa venire giù il Pala Del Mauro, è la tripla del sorpasso. Piazza Armerina ha la palla della vittoria e 9 secondi a disposizione. Coach Patrizio chiama i suoi in panchina per costruire l’azione vincente che trova ì esito felice nel canestro da due con Binelli. Piazza Armerina s’impone con il punteggio di 71-72.Queste le parole di coach Sanfilippo al termine della gara: “Dovevamo aggredire la gara quando eravamo in vantaggio e invece abbiamo fatti ritornare i nostri avversari che, a mio parere, hanno meritato di portarsi a casa questa vittoria; sono stati più concreti e lucidi nei momenti clou della gara. Nel momento chiave della partita abbiamo mollato in difesa e fatto delle scelte non giuste in attacco. Sull’esito della gara pesa anche la percentuale non particolarmente felice dai liberi. Ora testa a bassa e riprendiamo ad allenarci più forti di prima”-

Nel prossimo turno di domenica 2 marzo, la Scandone sarà impegnata in trasferta sul campo degli Svincolati Milazzo.

Parziali: 15-18; 24-13; 15-23; 17-18

Tabellino

Avellino. D’Offizi, Cantone 5 , Zanini , Iannicelli 4, Trapani 14, Soliani 18, Stefanini 20 , Pichi 7, Jaskus 3. Coach Sanfilippo

Piazza Armerina. Coltro 9, Laganà 21, Binelli, Minore 8, Occhipinti 4, Labovic 2, Rotondo 17, Ochipinti V.9, Farina 2 Coach Patrizio