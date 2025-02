Atripalda, pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti: task force e sanzioni per i trasgressori.

Tolleranza zero nei confronti dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. L’amministrazione comunale di Atripalda ha dichiarato guerra agli incivili, rafforzando i controlli attraverso un sistema di videosorveglianza e l’impiego di agenti della Polizia Municipale e delle guardie ambientali. Pronte sanzioni e denunce per chi trasgredisce.

Nel post sulla pagina del comune si legge:

Continua il fenomeno del conferimento illecito di rifiuti in alcuni punti della città.

Dopo appena qualche giorno dal recupero dei rifiuti abbandonati presso il cavalcavia di via Pianodardine, si registrano ulteriori conferimenti abusivi al vaglio della polizia municipale.

In questa zona, come in altri punti sensibili della città, sarà profuso il massimo sforzo: tolleranza zero per i trasgressori.