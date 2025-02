Eco Evolution Bike presenta la squadra per la stagione agonistica

Per la stagione agonistica 2025 la compagine atripaldese Eco Evolution Bike scende in campo con una squadra sicuramente molto affiatata e competitiva, che avrà nell’organico più di un leader a partire all’esperto capitano Mario Venezia, il velocista Alfonso Alvino e Adolfo Rodia è il collaudato grintoso Pasquale Manna. Inoltre, il Ds Marco Rodia potrà contare su un gruppo di corridori promettenti e di qualità, tra questi Alfredo Preziosi, l’inossidabile Angelo Ruocco e il fondista Maurizio Cipolletta. Mentre, nella specialità montain-bike occhi puntati su l’instancabile biker Giuseppe Calabrese reduce e protagonista della straordinaria impresa nella gara più dura al mondo la MB Race Ultra Somfy svoltasi lo scorso anno a Megève sul versante francese del monte Bianco. Tra i più attesi la è il nuovo arrivo Mikail Lukain, un rinforzo di valore e indiscusse qualità tecniche. Tra le woman, il team si affida alla campionessa CSI 2024 Annalisa Albanese, ormai una certezza tra le woman. Finiscono la rosa dell’organico Pellegrino Tozzi, Carlo Taccone, Gennaro Giliberti, Alberto Pisano, Marco Miele, Francesco Ricci e Giuseppe Albanese. Con un organico di tutto rispetto e sulle ali dell’entusiasmo il team è pronto a mettersi in gioco, pertanto, il 2025 si preannuncia come una stagione ricca di sfide e soprattutto il team sarà come sempre promotore del binomio ‘’Sport & Natura’’ pedalare sostenibile.