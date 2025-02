Legambiente Avellino critica il PUC di Atripalda: «Occasione mancata per uno sviluppo sostenibile»

Mancanza di partecipazione pubblica : Il processo di pianificazione non ha adeguatamente coinvolto la comunità locale, privandola di un ruolo attivo nella definizione del futuro della città. Le poche iniziative consultive previste non sono sufficienti a garantire una pianificazione condivisa.

Assenza di una strategia territoriale integrata: Il PUC non offre una visione chiara per il futuro di Atripalda, né promuove sinergie con i comuni limitrofi per creare uno sviluppo policentrico e bilanciato, come raccomandato dagli strumenti di pianificazione sovraordinati.