Congresso cittadino di Fdi, eletto per acclamazione Antonio Prezioso. Ines Fruncillo: “Successo di partecipazione e idee”. Foto

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 febbraio dalle ore 16.30, il congresso cittadino di

FdI Atripalda ed ha rappresentato un momento significativo per la comunità locale. La grande

partecipazione dei cittadini è stata la dimostrazione del forte interesse per la costruzione di un

percorso politico funzionale alla crescita della realtà atripaldese.

Questo evento è stato accolto con entusiasmo e ha permesso di discutere importanti idee e

proposte per il futuro.

Il congresso ha determinato l’elezione del coordinatore cittadino, Antonio Prezioso e del direttivo comunale composto da Emanuela Barile, Carmine Cetro, Antonio Cucciniello e Andrea Marena.

Queste figure chiave avranno il compito di guidare le attività politiche e sociali locali, portando

avanti, nel solco dei valori fondanti di FdI, i buoni propositi espressi durante l’incontro. L’elezione

è stata caratterizzata da un clima di collaborazione e spirito costruttivo, essenziale per il progresso della comunità.

Oltre ai cittadini, molti dirigenti provinciali e amministratori locali hanno preso parte all’evento. La loro presenza ha sottolineato l’importanza del congresso e ha offerto l’opportunità di rafforzare i

legami tra le diverse istituzioni. I contributi dei dirigenti sono stati preziosi per delineare strategie

comuni e per supportare le iniziative promosse a livello cittadino.

L’intervento del Presidente Provinciale, Ines Fruncillo, è stato improntato sulla valenza della

collaborazione tra le diverse componenti della società per affrontare le sfide future. Ha inoltre

espresso fiducia nei confronti del rinnovato direttivo cittadino e nei progetti che verranno

sviluppati nei prossimi mesi. Apprezzati gli interventi del consigliere provinciale Franco

Mazzariello, del dirigente provinciale Modestino Iandoli e Dino D’Amato, del vice presidente di

Gioventù Nazionale Nicola Raduazzo, della dirigente cittadina Emanuela Barile e del vice sindaco Domenico Landi.

Il congresso di Atripalda si è concluso con un rinnovato entusiasmo e con la promessa di lavorare

insieme al fine di determinare condizioni di benessere diffuso. I partecipanti hanno lasciato

l’evento con nuovi obiettivi e con la determinazione di trasformare le idee in realtà. Questo

incontro rappresenta un importante passo in avanti per la comunità, promuovendo un dialogo

aperto e propositivo tra cittadini e istituzioni.

Il Coordinamento Provinciale Avellino di FdI sarà, inoltre, impegnato nel fine settimana con il

congresso cittadino di FdI Sperone, che si terrà sabato 1 marzo 2025 dalle ore 11.00 e con il

congresso cittadino di FdI Conza della Campania che sarà celebrato domenica 2 marzo 2025

dalle ore 11.00.