Domenica a Siena debutto stagionale per il team Eco Evolution Bike alla GF Strade bianche

Per gli atleti del team atripaldese Eco Evolution Bike, la Gran fondo Strade bianche di Siena rappresenta il l’esordio e segna l’inizio della stagione agonistica targata 2025. Nove i ciclisti che prendono parte alla trasferta in Toscana per la 10^ edizione GF Strade bianche: Alberto Pisano, Marco Miele, Loukin Mikhail, Pasquale Manna, Gennaro Giliberti, Carlo Taccone, Pellegrino Tozzi, Giuseppe Albanese e Giuseppe Calabrese, quest’ultimo reduce della gara di Montain-bike Trofeo dei Parchi Naturali-MTB bosco della Pianelle a Martina Franca (TA) conclusa con un meritato decimo posto. Lo start di partenza della Gran fondo è stato fissata alle ore 8,00 dalla Fortezza Medicea Siena e arrivo nella spettacolare piazza del campo sempre a Siena. Due i percorsi, il lungo di 137,7 km e 2000 e 10 sterrati, il corto misura 87 km e 1350 metri dislivello e 6 sterrati. Dunque, debutto alla grande per i ciclisti del team Eco Evolution Bike in una classica e prestigiosa competizione del ciclismo amatoriale