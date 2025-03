LIVORNO SI SCUOTE: L’AVELLINO BASKET SI FERMA

Sul campo di Livorno l’Avellino Basket ha faticato come da previsione. L’avvicendamento in panchina ha dato una carica in più ai giocatori toscani, bravi ad approcciare il match con la dovuta attenzione. La Libertas si è imposta 83-66. L’Avellino Basket ha patito l’assenza di Matias Bortolin, che ha costretto coach Crotti a partire in quintetto con Chinellato nella posizione di pivot molto atipico. Troppe le difficoltà irpine nel pitturato ed in generale nel contenere la voglia di riscossa dei biancorossi. La gara va così in arichivio, domenica arriva un’altra gara durissima contro la Fortitudo Bologna.

LA CRONACA

Come si poteva immagine il cambio di allenatore ha subito da una scossa alla Libertas Livorno. Pronti via a metà del quarto è 11-2 per i padroni di casa, che giocano con voglia e cattiveria agoistica. Dall’altra parte Avellino sbaglia tanto, soprattutto Earlington e non mancano le palle perse: 3. Al quinto minuto labronici avanti 16-6 allungando ultolin teriormente con Banks e Buca 21-6. La mancanza di Bortolin si avverte tremendamente e Buca ringrazia. In caso irpina il solo a rispondere presente è Federico Mussini, ma non basta. Livorno chiude il quarto 29-15.

Le seconde linee danno una svegliata ad Avellino: la presenza di Maglietti, Nikolic e Verazzo permette alla squadra ospite di accorciare portandosi sul -8 (35-26). I biancorossi, però, non si lasciano prendere dall’ansia e si aggrappano all’esperienza dei veterani. Sono Banks e Filloy a dare la doppia cifra di vantaggio: 40-27. La presenza di Nikolic è un fattore della partita, Avellino Basket ritorna sul -7 (40-33). I biancoverdi soffrono sulle situazioni di pick&roll con il rollante Buca bravo a prendere posizione nel cuore dell’area. Si va al riposo con Livorno avanti 55-34.

L’inizio ripresa non di differenzia dai primi venti minuti: Livorno prosegue a giocare la sua pallacanestro. Prima Banks da fuori, poi la schiacciata di Buca, quindi nuovamente Banks ed Italiano permettono ai padroni di casa di toccare il + 31(65-34). I biancoverdi non riescono a cambiare l’inerzia della partita, per la Libertas è tutto troppo facile. Il quarto si chiude con la Libertas avanti 75-44 con solo 10 punti realizzati dagli irpini.

L’ultimo periodo si gioca soltanto per dovere di cronaca. La Libertas Livorno si diverte applaudita dal suo pubblico, mentre i giocatori dell’Avellino Basket non vedono l’ora di chiudere al meglio una giornata decisamente negativa cercado di ridurre il divario chiudendo il mathc 83-66. Domenica si torna in campo, alle 18.00 arriva al DelMauro la Fortitudo Bologna.

PARZIALI: 29-15; 26-19; 20-10; 8-22

LIBERTAS LIVORNO: Hooker 13, Fantoni 5, Tozzi 2, Filloy 3, Banks 22, Bargnesi 4, Fratto 4, Italiano 12, Buca 10, Allinei 8

All: Gennaro Di Carlo

AVELLINO BASKET

Lewis 10, Jurkatamm 7, Sabatino 6, Mussini 16, Earlington 9, Maglietti, Verazzo 3, Bortolin n.e., Nikolic 10, Chinellato 5

All: Alessandro Crotti