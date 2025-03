Addio a “La Giostra” di via Roma: 30 anni di libri e balocchi

Quando le luci di un negozio si spengono e la saracinesca si abbassa per l’ultima volta, c’è sempre un velo di tristezza nel cuore. I nostri 30 anni di attività insieme a voi sono stati meravigliosi e ci hanno lasciato ricordi indelebili. Quelle mura hanno accolto e visto crescere in primis i nostri figli e anche tantissimi altri bambini i quali, a loro volta, sono diventati adulti e poi genitori. “La Giostra” è stata davvero un punto di riferimento nelle loro vite e speriamo che rimangano per sempre anche in loro tutte le emozioni che in questi anni abbiamo condiviso. È stato per noi un grande piacere accogliere tutte le vostre richieste ma soprattutto vedere i sorrisi dei bambini che uscivano soddisfatti con il proprio giocattolo. È questa l’immagine più bella che rimarrà sempre impressa: la felicità che il nostro lavoro ha generato negli occhi dei più piccini. Sicuramente gli ultimi anni ci hanno messi a dura prova tra pandemia e calo delle vendite (per non parlare della mancanza di zone di parcheggio che ha fatto “fuggire” non pochi clienti). Ma in ogni caso, nonostante le difficoltà, abbiamo sempre cercato di accogliervi con il nostro sorriso più sincero. Ci teniamo a fare un ringraziamento speciale prima di tutto alla famiglia Parziale per la bontà e il sostegno dimostratoci in questi anni ma soprattutto per averci trattati come veri e propri figli. Grazie a tutti coloro che ci hanno scelto come negozio di fiducia o come libreria del cuore e che, con il tempo, oltre che clienti sono diventati amici. La vostra presenza è stata fondamentale in questi anni e ci ha sempre dato la forza di andare avanti. Grazie anche a tutti i clienti di passaggio e a chi ci ha “scoperto” solo nelle ultime settimane di attività. Un saluto virtuale a tutti.