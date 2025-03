Domani al via la prevendita per Avellino-Trapani

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani pomeriggio, giovedì 6 marzo, la prevendita in vista del match tra Avellino e Trapani che verrà disputato mercoledì 12 marzo alle ore 20:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.