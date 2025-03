Congresso cittadino Fdi, le linee programmatiche del neo coordinatore del circolo Antonio Prezioso

Linee Programmatiche per la Candidatura a Coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia di Atripalda

1. Rafforzamento della presenza del Partito sul territorio

Quello di Atripalda è uno dei primi, se non il primo Circolo costituito in Irpinia, in continuità con una storia che almeno da 60 anni vede la presenza di una sezione della destra italiana nella città di Atripalda.

• È nostro intento la creazione di un circolo aperto e attivo, in grado di rispondere alle esigenze della comunità locale che partecipi al dibattito politico amministrativo cittadino.

• Organizzazione di incontri e iniziative pubbliche, come dibattiti, incontri con i cittadini e momenti di ascolto per raccogliere suggerimenti e proposte.

• Potenziamento della comunicazione tramite i social e il sito web del circolo, per aggiornamenti costanti sulle attività e sulle posizioni politiche di Fratelli d’Italia.

• Considerando che la nostra attività politica è autofinanziata, compatibilmente con le possibilità dei militanti, è nostro intento individuare un locale dove aprire una sede fisica, in linea con quel modo di fare politica tra la gente come facciamo da quando avevamo l’età di 15.

• creare un nucleo di Gioventù Nazionale sul modello di Azione Giovani, che è stata palestra politica per tanti giovani atripaldesi, è un obiettivo imprescindibile. Nella politica attiva atripaldese e nazionale i grandi assenti sono proprio i giovani, sempre più disaffezionati e disillusi.

2. Sostegno alle famiglie e alle imprese

• Promozione di politiche che favoriscano le famiglie e le imprese locali, incentivando il sostegno alle piccole e medie imprese e implementando politiche fiscali favorevoli.

• Creazione di programmi di supporto alle famiglie in difficoltà, attraverso collaborazioni con enti locali e privati per affrontare temi come il disagio sociale e la povertà educativa.

3. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

• Impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale di Atripalda, incentivando politiche di turismo sostenibile e di conservazione delle tradizioni.

• Promozione di iniziative ecologiche, come la raccolta differenziata, il rispetto dell’ambiente e la tutela del verde pubblico. Organizzazione di giornate ecologiche coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole, per diffondere la cultura della tutela e del rispetto dell’ambiente e della natura, nonché degli alberi.

• Creazione dell’Isola Ecologica (Centro di raccolta) già individuata con apposita delibera di consiglio comunale nel lontano 2015 ma mai realizzata. La sua creazione consente un salto di qualità nella raccolta e un sicuro aumento delle percentuali di differenziata che attualmente è al di sotto della percentuale minima prevista dal Testo Unico sull’ambiente. Con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e abbassare i costi della Tari che grava su famiglie e imprese.

4. Sicurezza e lotta alla criminalità

• Potenziamento della sicurezza urbana, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine, della Polizia Municipale e collaborazione con la comunità per prevenire fenomeni di criminalità e vandalismo. Ampliamento degli impianti di videosorveglianza che gradualmente dovrà arrivare a coprire tutto il territorio.

• Sostegno alle politiche di lotta alla droga e alla criminalità organizzata, in particolare per tutelare i giovani e le scuole.

5. Iniziative per i giovani

• Promozione di eventi culturali, sportivi e educativi che coinvolgano i giovani, offrendo loro spazi di aggregazione e opportunità di crescita.

• Creazione di opportunità di formazione professionale e orientamento al lavoro, aiutando i giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro locale.

6. Inclusività e comunità

• Promozione della partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e sociale di Atripalda, con iniziative che coinvolgano tutte le categorie sociali, favorendo l’inclusione e la coesione sociale.

• Attenzione alle persone con disabilità e a tutte le categorie vulnerabili, cercando di garantire loro pari opportunità e dignità.

7. Unione e crescita di Fratelli d’Italia a Atripalda

• Rafforzare il legame tra il circolo di Atripalda e le istituzioni provinciali, regionali e nazionali di Fratelli d’Italia, al fine di portare avanti un progetto comune di crescita e sviluppo.

• Coinvolgere attivamente i militanti e i simpatizzanti nel processo decisionale, creando un circolo che ascolti e valorizzi le idee di tutti.

• Ritornare alla militanza attiva fatta di gazebo informativi, volantinaggio, manifesti che diano ampio risalto alle iniziative del Governo Meloni e del Partito.

8. Piano Urbanistico Comunale (PUC) e rigenerazione urbana

• Sostenibilità e qualità dell’abitare: Promuovere un piano che preveda la costruzione di nuovi edifici e residenze in aree strategiche, ma con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo. Sostenere la riqualificazione di aree dismesse e abbandonate attraverso il recupero urbano, favorendo l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica.

• Integrazione del verde urbano: Prevedere la creazione di nuovi parchi e spazi verdi, inclusi giardini pubblici, aree pedonali e ciclabili, al fine di migliorare la qualità della vita e favorire la socializzazione.

• Semplificazione delle procedure urbanistiche: Rivedere i processi burocratici legati al PUC, per favorire un’urbanizzazione più rapida e efficace, garantendo però il rispetto delle normative ambientali e urbanistiche. Creare sportelli dedicati per semplificare l’accesso alle informazioni e ai permessi da parte dei cittadini e delle imprese.

• Infrastrutture moderne e mobilità: Proporre un piano di potenziamento delle infrastrutture di trasporto, con l’introduzione di zone a traffico limitato (ZTL), nuovi percorsi pedonali e ciclabili, e una migliore gestione del traffico veicolare. Promuovere la costruzione di parcheggi pubblici in zone strategiche per ridurre l’ingombro delle auto nel centro cittadino.

• Tutela del paesaggio e difesa del territorio: Rispettare i vincoli paesaggistici e ambientali, tutelando i luoghi di interesse storico e naturalistico. Occorre un equilibrio tra lo sviluppo urbanistico e la difesa dell’ambiente, limitando la costruzione di edifici in zone sensibili e vulnerabili.

9. Valorizzazione del Fiume Sabato

• Riprogettazione e riqualificazione delle rive del Fiume Sabato: Creare un piano per la riqualificazione e la valorizzazione delle sponde del Fiume Sabato, trasformandole in un’area naturale e attrattiva per cittadini e turisti. Prevedere la creazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo il fiume, che permettano di fruire in modo sostenibile e sicuro di questo patrimonio naturale.

• Sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità: Implementare interventi per la protezione della fauna e della flora del fiume, monitorando la qualità dell’acqua e la biodiversità. Promuovere il recupero e la gestione responsabile del fiume, evitando l’inquinamento e preservando l’ecosistema acquatico.

• Educazione ambientale: Organizzare attività di sensibilizzazione, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini, per promuovere la cultura della tutela ambientale e della conservazione del fiume. Attivare progetti educativi che insegnino alle nuove generazioni l’importanza della cura del nostro patrimonio naturale.

La valorizzazione del Fiume Sabato è una priorità per il nostro futuro. Con un piano di riqualificazione sostenibile, vogliamo trasformare questo straordinario patrimonio naturale in una risorsa per tutti, migliorando la qualità della vita e offrendo nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale. Il nostro obiettivo è di rendere Atripalda una città più verde, vivibile e sostenibile, in cui il fiume diventi non solo una risorsa naturale, ma anche un simbolo di una comunità che sa valorizzare e tutelare il proprio territorio.

10. Incentivi e Agevolazioni per il Commercio Locale

• Riduzione della tassazione locale: Prevedere sgravi su IMU e TARI per le attività commerciali di vicinato, soprattutto per quelle a conduzione familiare o con lunga storicità.

• Fondo comunale per il commercio locale: Creazione di un fondo per sostenere piccole imprese in difficoltà o per incentivare nuove aperture.

• Affitti calmierati: Accordi con proprietari di immobili commerciali per contenere il costo degli affitti nel centro cittadino.

10.2 Sostegno alla Digitalizzazione e Innovazione

• E-commerce locale: Creazione di una piattaforma digitale per promuovere il commercio locale online e incentivare le consegne a domicilio.

• Formazione digitale: Corsi gratuiti per commercianti su marketing digitale, gestione social e strumenti di vendita online.

10.3 Rigenerazione Urbana e Mobilità Sostenibile

• Piano per la riqualificazione del centro storico e delle aree commerciali: Miglioramento dell’arredo urbano, illuminazione, sicurezza e segnaletica per rendere più attrattivo lo shopping in città.

• Parcheggi e accessibilità: Introduzione di agevolazioni sui parcheggi per chi acquista nei negozi locali, con aree di sosta dedicate.

• Individuare attraverso il Puc nuove aree a parcheggio in particelle di terreno attualmente abbandonate che sono solo ricettacolo di rifiuti

• Potenziare il trasporto pubblico: Migliorare i collegamenti per favorire l’accesso ai negozi da parte di residenti e visitatori.

10.4 Eventi e Marketing Territoriale

• Fiere e mercatini tematici: Organizzazione di eventi periodici per promuovere le attività locali e attirare visitatori.

• Campagne di sensibilizzazione: Lancio di campagne di comunicazione per incentivare i cittadini a comprare nei negozi locali.

Partnership con produttori locali: Creazione di circuiti di vendita che valorizzino i prodotti tipici e il Made in Italy.

Conclusioni La mia candidatura come Coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia di Atripalda si basa sulla ferma volontà di dare una nuova linfa vitale al nostro partito a livello locale, con un forte impegno verso i temi del territorio, della comunità e della sicurezza, e con un occhio sempre attento alle esigenze di giovani, famiglie e imprese. L’obiettivo è quello di costruire insieme un futuro migliore per Atripalda e per tutta la nostra provincia. Continuare quello che hanno iniziato i nostri nonni, continuato i nostri padre e che noi difendiamo da lungo tempo da protagonisti, senza dimenticare i cambiamenti della politica moderna e l’evoluzione del partito che si apre all’ingresso di personalità proveniente da esperienze politiche diverse, anche di centrosinistra. Tutti insieme, faremo di FDI un partito forte e inclusivo.