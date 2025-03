Cinquecentomila euro alla Dogana Dei Grani di Atripalda, la soddisfazione del circolo cittadino di Fdi

Con il recente decreto approvato dal Ministero della Cultura, nell’ambito del programma del Fondi per la tutela del patrimonio culturale per il trienno 2025/2026/2027 sono stati destinati oltre 5 milione di euro all’Irpinia.

Di questi 500 mila euro sono stati destinati al Museo del Palazzo della Dogana dei Grani di Atripalda, per l’adeguamento dei depositi e l’allestimento della Dogana stessa. Questo finanziamento dimostra, ancora una volta, l’attenzione del Presidente Meloni e del Ministro Giuli nel riconoscere e promuovere la cultura come una priorità nazionale. Finalmente, la struttura tanto cara agli atripaldesi, riceve la giusta attenzione dal Governo nazionale, tali risorse consentiranno di adeguare la Dogana alle necessità di utilizzo che richiedono i cittadini, oltre che a migliorare le capacità di salvaguardia del patrimonio storico culturale in essa contenuta. Preservando il patrimonio storico, Atripalda potrà proiettarsi verso un futuro di valorizzazione della nostra città, rendendola più attraente dal punto di vista turistico favorendo in tal modo anche le attività presenti sul territorio.

Antonio Prezioso

Coordinatore circolo Fratelli d’Italia Atripalda