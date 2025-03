 Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda rilancia il “Pronto Intervento Sociale”, De Blasio: “povertà relazionale problematica crescente nel territorio“. Foto

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda rilancia il servizio di “Pronto Intervento Sociale”, attivo da oltre due anni, per fornire assistenza immediata alle persone sole e in situazioni di emergenza sociale. Il numero verde 800 59 24 18 è disponibile 24 ore su 24 per i 28 comuni dell’Ambito A5, offrendo una risposta tempestiva alle esigenze delle persone fragili e in difficoltà.

Il direttore generale del Consorzio A5, Carmine De Blasio, durante una conferenza stampa con il presidente Vito Pelosi, ha sottolineato che il servizio è stato istituito per fronteggiare emergenze e urgenze sociali legate alla povertà. In oltre due anni di attività, sono state effettuate circa 650 prestazioni, tra cui:

• Contributi per beni di prima necessità.

• Servizi di trasporto sociale per persone sole senza rete familiare.

• Accoglienza temporanea per individui senza abitazione.

• Copertura di costi imprevisti, come l’acquisto di medicinali e la pulizia degli ambienti domestici.

• Consulenza psicologica.

De Blasio ha evidenziato come la povertà relazionale sia una problematica crescente nel territorio, con molte persone anziane che perdono legami familiari e si trovano a gestire le difficoltà da sole, ricorrendo ai servizi del Consorzio.

Per potenziare il servizio, sono state aggiunte due unità operative che copriranno in modo strutturato tutti i 28 comuni dell’Ambito A5. Inoltre, è stata introdotta una modalità online di mediazione culturale e linguistica per facilitare la comunicazione con cittadini stranieri, garantendo risposte appropriate alle loro esigenze.

De Blasio ha lanciato un appello ai cittadini affinché collaborino segnalando situazioni di disagio e bisogno, contribuendo così a costruire un nuovo modello di benessere sociale basato sulla solidarietà e sull’aiuto reciproco.