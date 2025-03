Lega, gazebo in piazza ad Atripalda per la pace fiscale

Mobilitazione della Lega, annunciata dal vicepremier Matteo Salvini, sabato 8 e domenica 9 marzo nelle piazze italiane. Un gazebo sarà allestito questo pomeriggio ad Atripalda, in piazza Umberto, per la pace fiscale ma anche per la campagna tesseramento 2025.

In Irpinia Sabino Morano è il nuovo vicecommissario provinciale della Lega Avellino. Dopo l’addio del sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia, il commissario Gianluca Cantalamessaha provveduto a nominare il presidente di Primavera Meridionale, rientrando nel partito aveva lasciato solo qualche anno fa: «Ho provveduto a nominare Sabino Morano come vicecommissario della Lega in Irpinia, un incarico importante che sono certo saprà onorare col rispetto che merita nell’interesse del territorio e dei cittadini – dichiara il senatore leghista -. Questa nomina porta alla Lega nuovi innesti di assoluto valore: oltre venti amministratori comunali, insieme a svariate figure storiche della politica e del mondo accademico. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti».