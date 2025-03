Cuore da lupi: l’Avellino Basket stoppa la Fortitudo e aspetta sabato la Sella Cento

L’Avellino Basket conquista una vittoria dal peso specifico enorme contro la Fortitudo Bologna, imponendosi 79-73 al termine di una partita intensa e combattuta. I biancoverdi, reduci dalla sconfitta di Livorno e privi dell’infortunato Chinellato, hanno risposto con carattere e determinazione, mettendo in campo una prestazione corale che ha piegato una delle squadre più attrezzate del campionato. Uomo partita ancora una volta Jaren Lewis, l’americano autore di 24 punti è stato tra i migliori assieme a Bortolin che ha fatturato 10 punti e 12 rimbalzi. L’conquista una vittoria dal peso specifico enorme contro la, imponendosial termine di una partita intensa e combattuta. I biancoverdi, reduci dalla sconfitta di Livorno e privi dell’infortunato Chinellato, hanno risposto con carattere e determinazione, mettendo in campo una prestazione corale che ha piegato una delle squadre più attrezzate del campionato. Uomo partita ancora una volta Jaren Lewis, l’americano autore di 24 punti è stato tra i migliori assieme a Bortolin che ha fatturato 10 punti e 12 rimbalzi.

La gara parte con la Fortitudo subito aggressiva: i felsinei mettono a segno un rapido 0-6 e dimostrano di voler dettare il ritmo sin dai primi possessi. Gli uomini di Crotti faticano a trovare fluidità in attacco e si scontrano con una difesa bolognese molto fisica. L’energia di Gabriel trascina la Fortitudo fino al 11-19, ma Avellino non molla e riesce a chiudere il primo quarto sotto di sei lunghezze (16-22).

Nel secondo periodo, coach Crotti è costretto a tenere Earlington in panchina per problemi di falli, ma il gioco offensivo avellinese trova comunque soluzioni efficaci grazie a un ispirato Lewis, che diventa il punto di riferimento offensivo della squadra. La difesa irpina alza il livello, concedendo solo 9 punti agli ospiti in tutto il quarto. Con il contributo prezioso di Bortolin, Verazzo e Maglietti, Avellino cambia marcia e passa a condurre, andando all’intervallo lungo sul 36-31.

Al rientro dagli spogliatoi, la Fortitudo tenta di rimettersi in carreggiata con Mian, autore di due triple che riportano gli ospiti a -1 (40-39). Avellino però non si lascia intimidire e con un grande impatto di Jurkatamm ristabilisce il +6 (45-39). La formazione di Crotti prende il controllo della gara, mentre Bologna fatica a trovare il canestro anche nelle situazioni più semplici. Con un break importante, i biancoverdi allungano fino al 59-46 a fine terzo quarto, dando l’impressione di poter chiudere la pratica.

79-73. Le parole di coach Crotti A fine gara, coach Crotti elogia i suoi giocatori per la reazione dopo la sconfitta della scorsa settimana: “Avevamo bisogno di una risposta dopo il passo falso contro Livorno e i ragazzi l’hanno data. Abbiamo giocato da squadra, senza scomporci nei momenti difficili. Nell’ultimo quarto Gabriel ha fatto cose da Eurolega, ma siamo rimasti lucidi e abbiamo portato a casa una vittoria di grande valore. Complimenti a tutti.” Nel periodo finale, Avellino arriva fino al massimo vantaggio di +15 (67-52), costringendo coach Caja a chiamare un timeout per fermare l’emorragia. La partita sembra ormai indirizzata, ma la Fortitudo non ci sta e con un incredibile parziale, guidato da uno straordinario Gabriel (autore di cinque triple), riapre i giochi portandosi a 75-73. Nel momento di massima pressione, però, Avellino non trema: Mussini è freddo dalla lunetta, mentre Jurkatamm firma la giocata decisiva stoppando Fantinelli e chiudendo definitivamente la partita sul