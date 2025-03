L’Azione Cattolica di Atripalda festeggia i cento anni e va in pellegrinaggio sulla tomba della beata Armida Barelli

Un prestigioso traguardo racconta il parroco della chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire don Luca Monti «il 3 marzo del 1925 la beata Armida Barelli, che con padre Agostino Gemelli è stata la cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, firma una pergamena che sancisce la fondazione della gioventù femminile di azione cattolica per la parrocchia di Sant’Ippolisto di Atripalda. E a quella data si fa risalire la nascita dell’Azione Cattolica in città».

E i membri del consiglio parrocchiale guidati da don Luca Monti e da Giovanna Accomando, presidente della sezione cittadina, si sono recati in pellegrinaggio nel capoluogo lombardo «abbiamo vissuto un’esperienza di pellegrinaggio importane a Milano sulla tomba della beata Armida Barelli. Da questo momento di preghiera inizia l’anno centenario che sarà festeggiato in parrocchia il 29 marzo. In tanti in città sono cresciuti in azione cattolica dando uno spessore umano a tante persone che hanno fatto della politica un servizio buono». La sezione cittadina ha espresso anche esponenti di livello nazionale e regionale. Un’associazione molto numerosa con l’Acr che conta più di 250 ragazzi che vivono quest’esperienza associativa cristiana «di grande spessore, profonda spiritualità e impegno serio di servizio per la chiesa e per il mondo».

«Cento anni di Azione Cattolica di Sant’Ippolisto, 100 anni di umiltà e diffusione dei valori cristiani ed umani, soprattutto ai più giovani» anche il sindaco Paolo Spagnuolo e l’Amministrazione comunale rivolgono gli auguri più sentiti- «La nostra Azione Cattolica rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità atripaldese. Grazie al servizio svolto – sempre con umiltà – l’associazione ha formato intere generazioni di donne ed uomini liberi, con valori sani. L’auspicio è che questa missione continuerà ancora per tanti anni».