La nascita del comitato cittadino di FI è un segnale di crescita e consolidamento del nostro partito sul territorio, con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai cittadini, ascoltando e traducendo le loro richieste in azioni politiche concrete. Sono certo che, grazie alla nostra passione e al nostro impegno, sapremo portare avanti un lavoro serio e concreto per rafforzare la presenza di Forza Italia ad Atripalda e contribuire allo sviluppo della comunità locale.

Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Segretario Provinciale Angelo Antonio D’Agostino, assicuro a lui e a tutto il direttivo provinciale il pieno sostegno per affrontare insieme le sfide future e costruire un percorso di crescita per il territorio.

Come ha più volte affermato il segretario nazionale Antonio Tajani Forza Italia è un partito rassicurante, perché ha sempre affrontato le questioni con grande senso di responsabilità e concretezza.

Insieme con Francesca, Annamaria, Assunta,Maria,Vincenzo, Ciro, Antonio, Domenico, Luca ed Antonio, “Abbiamo deciso di metterci a disposizione del nostro partito e della nostra comunità, perché crediamo fermamente nei valori che Forza Italia rappresenta: libertà, meritocrazia, sviluppo economico, sicurezza e rispetto delle istituzioni.

Vogliamo raccogliere le sfide che ci attendono nella consapevolezza di far parte di un grande partito, Lavoreremo per consolidare la squadra di Forza Italia della nostra città, per incrementarla e rafforzarla sempre più.

Personalmente accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e dedizione. Questa elezione è per me motivo di orgoglio e di immensa gratitudine per la fiducia riposta nella mia persona

In un momento in cui la politica locale ha bisogno di presenza e dialogo, mi impegnerò e ci impegneremo a rafforzare il legame tra il partito e la cittadinanza, coinvolgendo giovani, famiglie, imprese e associazioni nel nostro percorso di crescita e sviluppo.

Consentitemi un passaggio sui giovani, sempre più lontani dalla politica e che mediante la sezione azzurra potranno fare esperienza ed essere protagonisti di nuove iniziative, frutto delle loro idee. Per questo, invito iscritti e simpatizzanti, e tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per un nuovo approccio con la politica ma, soprattutto , di dar voce alle proprie idee affinché possano diventare realtà. La politica diventa efficace ed efficiente solo quando ciascuno di noi riesce a dare il suo contributo.

“Come emerso dal recente incontro a Pietrelcina, Forza Italia rilancia il suo ruolo di pilastro del moderatismo italiano, saldamente ancorato al Partito Popolare Europeo. Con Antonio Tajani alla guida, il partito punta a costruire un “Grande centro” per i moderati, attirando nuove energie e consolidando il suo profilo radicato nelle tradizioni cristiane e democratiche ma proiettato verso un futuro europeo ed inclusivo. Come ha dichiarato l’onorevole beneventano Francesco Lubrano, la scelta di Pietrelcina, simbolo di spiritualità e valori cattolici non è casuale. Un messaggio chiaro: Forza Italia si candida come guida credibile e non estremista, pronta a rappresentare il centro con slancio e ottimismo.

Chiudo il mio intervento sottolineando questa frase:

La politica è passione e sacrificio e poterla fare per la propria città è un onore.