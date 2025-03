Donna disoccupata di Atripalda scopre di essere titolare di un’azienda: indagini in corso

Una donna disoccupata di Atripalda si ritrova, suo malgrado, titolare di un’azienda a sua insaputa. La vicenda ha avuto inizio durante la pandemia da Covid-19, quando la donna accettò un lavoro come commessa in un negozio di Scafati. Quello che sembrava un’opportunità di riscatto, però, si è trasformato in un incubo cinque anni dopo, quando ha scoperto di essere registrata come titolare di una partita IVA legata a un’impresa di Scafati, senza averne mai avuto conoscenza.

La rivelazione è avvenuta quando la Guardia di Finanza di Avellino ha contattato la donna, informandola di essere registrata come proprietaria di un’impresa. L’inchiesta, che riguarda truffe e frodi ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, ha rivelato che il contratto di lavoro firmato dalla donna era stato utilizzato per coinvolgerla in attività illecite.

Accompagnata dal suo avvocato di fiducia, Gerardo De Vinco, la donna ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Avellino, accusando la persona che le fece firmare il contratto di truffa e sostituzione di persona. Le indagini hanno portato alla luce l’esistenza di un’associazione a delinquere attiva tra Scafati, Pompei e Torre Annunziata, specializzata in truffe per ottenere finanziamenti pubblici e fondi dell’Unione Europea in modo fraudolento.