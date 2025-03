RECUPERO DA PLAYOFF: AL DELMAURO ARRIVA CENTO

Il match di andata venne vinto dall’Avellino Basket 68-73, gara nella quale i biancoverdi espugnarono il campo emiliano sfruttando le assenze avversarie, ma sapendo replicare al ritorno in gara della formazione di coach Di Paolantonio. Oggi la formazione biancorossa intravede la salvezza ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Urania Milano.

All’andata era assente per infortunio, ma stasera tornerà a calcare il campo di Avellino da avversario Carlo Delfino. In passato lo ha fatto con la maglia della Fortitudo Bologna, oggi a 42 anni non ha ancora appeso le scarpette al chiodo. L’argentino resta un gran giocatore. A dargli supporto sono Gabe Devoe, che giocò la sua prima gara in biancorosso nel match di andata e poi Stacy Davis IV

I NUMERI

La Sella Cento realizza 72.6 punti di media, ha il 49.0% da due, il 32.0% da tre punti ed il 72.0% dalla lunetta. Davis è il migliore realizzatore con 16.9 punti di media. Alona che può giocare sul perimetro e punire in avvicinamento, miglior rimbalzista con 6.5 palloni recuperati. 14.9 sono i punti di Devoe. Delfino ne realizza 12.3. Sotto i tabelloni buona presenza di Benvenuti con 10.4 punti e 5.9 rimbalzi.

Parte della sfida potrà decidersi sugli scontri diretti: la sfida a distanza tra Lewis e Davis può essere un fattore, ma Avellino dovrà essere brava a contenere Devoe e Delfino sul perimetro.

HALF TIME SHOW: A metà tempo esibizione della No Stress Fam, il collettivo che sta portando in alto il talento avellinese, traccia dopo traccia. Con il loro singolo “AVE” hanno fatto battere il cuore della città, e ora sono pronti a farlo battere ancora più forte al ritmo del Rap Made in Irpinia!

DIRETTA STREAMING: LNP PASS dalle 20.20

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti

SELLA CENTO: Berdini, Nobile, Davoe, Davis, Benvenuti, Delfino, Graziani, Tamani, Tanfoglio, Ramponi, Moretti.

All: Emanuele Di Paoloantonio