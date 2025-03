AVELLINO BEFFATA NEL FINALE, CENTO PASSA AL DELMAURO

L’Avellino Basket, priva di Chinellato, ha faticato contro la Sella Cento uscendo sconfitta dal parquet di casa 78-79. Il team di Di Paolantonio ha messo in grande difficoltà i biancoverdi nonostante l’assenza del leader Carlos Delfino. Avellino Basket ha disputato un primo tempo a corrente alternata, strappi importanti, per poi farsi recuperare. Cento ha spaccato la partita nel terzo periodo con un 6/7 dalla lunga distanza per un totale di 14/21, che ha fatto la differenza nell’econonomia del match. Nell’ultimo periodo di gioco non è bastato lo sforzo degli avellinesi per recuperare il match, arrivando il ko 78-79.

LA CRONACA

L’avvio di gara è di marca avellinese, che con Mussini e Lewis e prova subito a scappare. Il primo allungo è sul 17-8, ma la Sella Cento non esce dalla partita e replica accorciando sul 19-15. Il finale di primo periodo è tutto di marca biancoverde, con gli uomini di coach Crotti che toccano il +10 (25-15).

Il secondo periodo Avellino parte con il piede giusto, ma la formazione ospite inizia a macinare gioco e soprattutto alza l’intensità difensiva. Con un parziale di 14-4 la Sella si ritrova nuovamente in partita trovando la partita. Coach Crotti è costretto al time-out, dal quale i biancoverdi escono bene trovando cinque punti con Bortolin e Jurktam ed allungando sul 38-31. La partita, però, è fatta di break e contro break con Cento che prima accorcia sul 40-36 e poi sul finale di quarto trova la parità 42-42.

Il terzo periodo è deciso per la Sella Cento. Gli uomini di coach Di Paolantonio trovano il canestro come una vasca da bagno piazzando un 6/7 dalla lunga distanza. Devoe, Sperduto, Benvenuti bruciano la retina dei biancoverdi portandosi finanche sul 55-63, per poi chiudere il quarto 58-66.

Nell’ultimo e deciso periodo Avellino stringe le maglie difensive e nella metà campo offensivo si affida alle soluzioni, ma è Cento a tenere le redini della partita portandosi sul + (60-68). Avellino riesce però a rimettersi in partita sul 71-74, ma Cento non si scompone e ad un minuto e tredici ritorna sul + 6 (71-77). I biancoverdi non demordono e con un parziale di 7-0 si ritrovano avanti 78-77. L’ultimo possesso decisivo è quello di Davis, che dalla lunetta piazza i liberi della vittoria con Avellino che non riesce a sfruttare il tap-in vincente di Nikolic.

“Tutte le volte che partiamo da favoriti non riusciamo a sfruttare questo vantaggio, siamo stati troppo ondivaghi, non siamo stati performanti a livello difensivo dove abbiamo avuto troppa approssimazione” ha commentato coach Crotti.

Avellino Basket – Sella Cento 78-79 (25-15, 17-27, 16-24, 20-13)