L’Us Avellino in pellegrinaggio al Santuario di Montevergine

Questa mattina la squadra dell’Avellino calcio si è recata, in funicolare, al Santuario di Montevergine per una visita alla chiesa e per una benedizione da Mamma Schiavona con l’abate Guariglia, a cui è stata donata la maglia numero 10. Ecco gli scatti della squadra al completo guidata da mister Biancolino, dal presidente Angelo Antonio D’Agostino ed il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio.

Poi al “Partenio-Lombardi” per il consueto allenamento.

Una visita che ga portato bene nel pomeriggio la sconfitta della capolista, con la gara Crotone-Audace Cerignola finita 2-1.