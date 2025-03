COLPO GROSSO DELLA SCANDONE AVELLINO, ESPUGNATA REGGIO CALABRIA

La Scandone Avellino firma il blitz in terra calabrese ed espugna il Pala Pentimele della Viola Reggio

Calabria con il punteggio di 65-70. Punti pesantissimi per gli uomini di coach Sanfilippo contro una delle più serie candidate a compiere il salto di categoria. Questa vittoria consente agli irpini di scalare ulteriormente la classifica. Al termine del girone d’andata dei play In Gold gli irpini ricoprono il quarto posto della graduatoria con 18 punti.

In quel di Reggio la Scandone ha giocato una partita gagliarda che è rimasta in equilibrio fino alla

fine con diversi capovolgimenti di fronte. Nei momenti clou della gara gli irpini non hanno

sbandato e con tenacia e determinazione hanno dato la spallata decisiva agli avversari, meritando

ampiamente il successo finale. Tutti hanno dato il loro contributo alla causa.

Match iniziato con quasi un’ora di ritardo per dei problemi ad uno dei canestri del Pala Pentimele.

Parte forte la Scandone con Jaskus e Pichi; il centro ligure mette a segno la prima tripla della gara e

un bel semigancio in avvicinamento al canestro. Reggio Calabria con Idiaru e Ani s’iscrive alla

partita, ma i lupi mettono in campo grande fisicità nei primi minuti di gioco. Stendardo e Dell’ Anna

si sfidano dalla lunga distanza. Il match è in totale equilibrio dopo i primi 10 minuti: 20-20.

Nel secondo quarto si segna poco con diversi errori su entrambi i lati del campo; cresce l’intensità

difensiva di entrambe le squadre. Il match non esplode, la posta in palio è troppo alta. Stentardo

entra bene dalla panchina e crea non poche difficoltà ai calabresi.

Prima Strautis e poi Simonetti fanno mettere il muso in avanti ai neroarancio, ma è il solito Pichi ad

essere prezioso sotto le plance per i biancoverdi. Il fallo antisportivo segnalato ad Idiaru consente a

Jaskus di fare bottino pieno ai liberi e sposta l’inerzia della gara verso Avellino, con un vantaggio di +6. Un’ingenuità di Trapani riporta i padroni di casa di nuovo prepotentemente nella gara, ma i

biancoverdi chiudono comunque avanti la seconda frazione di gioco: 31-36.

Al ritorno in campo sale in cattedra capitan Trapani, la sua tripla e un’altra importante giocata in

avvicinamento al canestro segna il massimo vantaggio per gli irpini (+10) e time out obbligato per coach Cadeo. Reggio esce benissimo dalla sospensione: mini parziale di 7-0 con Ani e Dell’ Anna e partita riaperta. La zona di Reggio manda fuori di giro l’attacco avellinese. Questa volta è coach Sanfilippo a fermare la gara. Reggio sul finire del quarto impatta nuovamente la gara con i liberi di Dell’ Anna e per la Scandone è tutto da rifare. Al 30’ il punteggio recita 51-51.

D’Offizi da tre inaugura l’ultimo periodo, ma Dell’ Anna, in serata di grazia, non sbaglia un colpo. Si

susseguono sorpassi e controsorpassi in questo momento della gara. Si viaggia sul filo dell’equilibrio. Avellino nel momento decisivo gioca da squadra e riesce a mettere in campo difesa

e attacco di qualità. Trapani porta i suoi sul +6 quando manca un minuto, Simonetti da 3 riaccorcia

la distanza ma è una giocata pazzesca di Stefanini a mettere il punto esclamativo sulla partita.

Avellino sbanca Reggio Calabria con il punteggio di 65-70.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine del match: “Abbiamo disputato un’ottima

gara con voglia, determinazione e applicazione contro una squadra che gioca con un’energia che

non è di certo di questo campionato. La vittoria ci dà tanta fiducia per proseguire nel migliore dei

modi il nostro percorso”.

Nel prossimo turno di domenica 23 marzo la Scandone ospiterà al Del Mauro il Basket School

Messina.

Parziali: 20-20; 11-16; 20-15; 14-19

Tabellino

Reggio Calabria. Idiaru 8, Ani 10, Paulinus 2, Traore, Simonetti 9, Marinelli, Cessel 3, Donati 6,

Stamatis 8, Dell’Anna 17, Bangu 2. Coach Cadeo

Avellino. D’Offizi6, Cantone 6 , Zanini 4 , Iannicelli , Trapani 11 , Soliani 11, Stefanini 5, Pichi 9 ,

Jaskus 13 , Stentardo 5, Iacorossi. Coach Sanfilippo