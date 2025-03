Atto intimidatorio, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone presenterà interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi

“A nome di tutto il Partito esprimo solidarietà e vicinanza a Franco Mazzariello, Presidente del Consiglio Comunale di Atripalda e Consigliere Provinciale di Avellino per il vile attentato alla sua auto data alle fiamme nella notte. Siamo vicini alla sua famiglia ma siamo certi che non si farà fermare nel suo impegno politico. Abbiamo fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura per assicurare alla Giustizia l’autore del gravissimo fatto sul quale presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.